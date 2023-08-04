Вдень Харківщину обстріляли: є руйнування (фото)

Вдень 4 серпня армія РФ обстріляла Куп’янський район Харківської області, повідомила прокуратура.

“4 серпня ворог вчергове обстріляв Куп‘янщину. У селі Петропавлівка повністю згорів будинок, пошкоджено сарай, гараж та фермерське господарство. Внаслідок ворожого обстрілу Куп‘янська приблизно о 15:00 пошкоджено житловий будинок. 3 серпня близько 16:30 російські військові здійснили артилерійський обстріл села Одноробівка Богодухівського району. Пошкоджено два приватних домоволодіння“, — поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Інформації про постраждалих від обстрілу немає.

Слідчі на місцях зафіксували наслідки “прильотів”. Розпочато розслідування за порушення законів та звичаїв війни.