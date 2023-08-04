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Вдень Харківщину обстріляли: є руйнування (фото)

Події 19:48   04.08.2023
Оксана Горун
Вдень Харківщину обстріляли: є руйнування (фото)

Вдень 4 серпня армія РФ обстріляла Куп’янський район Харківської області, повідомила прокуратура.

4 серпня ворог вчергове обстріляв Куп‘янщину. У селі Петропавлівка повністю згорів будинок, пошкоджено сарай, гараж та фермерське господарство. Внаслідок ворожого обстрілу Куп‘янська приблизно о 15:00 пошкоджено житловий будинок. 3 серпня близько 16:30 російські військові здійснили артилерійський обстріл села Одноробівка Богодухівського району. Пошкоджено два приватних домоволодіння“, — поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Інформації про постраждалих від обстрілу немає.

Слідчі на місцях зафіксували наслідки “прильотів”. Розпочато розслідування за порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки обстрілів Харківської області 4 серпня 2023 2

Наслідки обстрілів Харківської області 4 серпня 2023 3

Наслідки обстрілів Харківської області 4 серпня 2023 4

Наслідки обстрілів Харківської області 4 серпня 2023 5

Наслідки обстрілів Харківської області 4 серпня 2023 6

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 19:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 4 серпня армія РФ обстріляла Куп’янський район Харківської області, повідомила прокуратура".