Вдень Харківщину обстріляли: є руйнування (фото)
Вдень 4 серпня армія РФ обстріляла Куп’янський район Харківської області, повідомила прокуратура.
“4 серпня ворог вчергове обстріляв Куп‘янщину. У селі Петропавлівка повністю згорів будинок, пошкоджено сарай, гараж та фермерське господарство. Внаслідок ворожого обстрілу Куп‘янська приблизно о 15:00 пошкоджено житловий будинок. 3 серпня близько 16:30 російські військові здійснили артилерійський обстріл села Одноробівка Богодухівського району. Пошкоджено два приватних домоволодіння“, — поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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Інформації про постраждалих від обстрілу немає.
Слідчі на місцях зафіксували наслідки “прильотів”. Розпочато розслідування за порушення законів та звичаїв війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 19:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 4 серпня армія РФ обстріляла Куп’янський район Харківської області, повідомила прокуратура".