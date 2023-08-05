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По Харківщині завдали авіаудар. Генштаб повідомив про обстріли за добу

Події 07:18   05.08.2023
Оксана Горун
По Харківщині завдали авіаудар. Генштаб повідомив про обстріли за добу

Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на фронті та удари російських терористів по цивільних.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Козача-Лопань, Мала Вовча, Амбарне та Бологівка на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Шийківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Путникове, Фиголівка, Подоли та Кислівка Харківської області“, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом територією України за добу армія РФ завдала одного ракетного та 50 авіаційних ударів. Ворог здійснив 86 обстрілів із РСЗВ.

На фронті зафіксували 36 бойових зіткнень.

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“Авіація Сил оборони за добу завдала дев’яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, нашими захисниками було знищено два ударних БпЛА противника типу “Шахед-136”. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили дев’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога“, – поінформували в Генштабі.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на фронті та удари російських терористів по цивільних".