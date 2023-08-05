Обстріли Харківщини: виникли пожежі, обійшлося без жертв
У ХОВА та ДСНС поінформували про наслідки атак російських терористів упродовж минулої доби.
“Внаслідок обстрілів с. Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено будівлі фермерського господарства, сталися пожежі. Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано“, – написав у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У ДСНС повідомили подробиці щодо пожеж, які виникли через ворожі обстріли. Їх за добу зафіксовано дві. Обидві – у Петропавлівці.
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“Перша з них трапилась на території одного з фермерських господарств, де горіли господарча споруда та будівля зерносушарки, що не експлуатувалась, на загальній площі 400 кв. м, — поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. — Ще до її повної ліквідації одне відділення рятувальників вирушило на гасіння другої пожежі у тому ж селі. На території приватного домоволодіння також горіла господарча споруда. Площа горіння склала 70 кв.м. Дану пожежу загасили о 15:12. Жертв та постраждалих немає”.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2023 в 08:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА та ДСНС поінформували про наслідки атак російських терористів упродовж минулої доби".