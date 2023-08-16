Три пожара за сутки вызвал враг на Харьковщине

Пожары из-за обстрелов произошли в Волчанске и Изюмском районе на Харьковщине, проинформировали в ГСЧС.

Спасатели сообщили о трех пожарах за сутки на Харькощине и привели подробности о двух из них.

«В 12:25 в результате обстрела со стороны оккупантов возник пожар в г. Волчанск. Горел жилой дом на площади 300 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Также в с. Пески-Радьковские Изюмского района горело складское помещение заброшенного сельхозпредприятия на площади 300 кв. м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также спасатели в течение суток выезжали на место «прилета» в Волчанске.

«В результате обстрела были повреждены три частных домовладения и два хозяйственные сооружения», — проинформировали в ГСЧС.