Три пожара за сутки вызвал враг на Харьковщине
Пожары из-за обстрелов произошли в Волчанске и Изюмском районе на Харьковщине, проинформировали в ГСЧС.
Спасатели сообщили о трех пожарах за сутки на Харькощине и привели подробности о двух из них.
«В 12:25 в результате обстрела со стороны оккупантов возник пожар в г. Волчанск. Горел жилой дом на площади 300 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Также в с. Пески-Радьковские Изюмского района горело складское помещение заброшенного сельхозпредприятия на площади 300 кв. м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также спасатели в течение суток выезжали на место «прилета» в Волчанске.
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«В результате обстрела были повреждены три частных домовладения и два хозяйственные сооружения», — проинформировали в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 08:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожары из-за обстрелов произошли в Волчанске и Изюмском районе на Харьковщине, проинформировали в ГСЧС".