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Три пожара за сутки вызвал враг на Харьковщине

Происшествия 08:12   16.08.2023
Оксана Горун
Три пожара за сутки вызвал враг на Харьковщине

Пожары из-за обстрелов произошли в Волчанске и Изюмском районе на Харьковщине, проинформировали в ГСЧС.

Спасатели сообщили о трех пожарах за сутки на Харькощине и привели подробности о двух из них.

«В 12:25 в результате обстрела со стороны оккупантов возник пожар в г. Волчанск. Горел жилой дом на площади 300 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Также в с. Пески-Радьковские Изюмского района горело складское помещение заброшенного сельхозпредприятия на площади 300 кв. м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также спасатели в течение суток выезжали на место «прилета» в Волчанске.

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«В результате обстрела были повреждены три частных домовладения и два хозяйственные сооружения», — проинформировали в ГСЧС.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 08:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожары из-за обстрелов произошли в Волчанске и Изюмском районе на Харьковщине, проинформировали в ГСЧС".