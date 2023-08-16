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Три пожежі за добу викликав ворог на Харківщині

Події 08:12   16.08.2023
Оксана Горун
Три пожежі за добу викликав ворог на Харківщині

Пожежі через обстріли сталися у Вовчанську та Ізюмському районі на Харківщині, поінформували в ДСНС.

Рятувальники повідомили про три пожежі за добу на Харківщині та навели подробиці про дві з них.

“О 12:25 внаслідок обстрілу з боку окупантів виникла пожежа у м. Вовчанськ. Горів житловий будинок на площі 300 кв.м. Жертв та постраждалих немає. Також у с. Піски-Радьківські Ізюмського району горіло складське приміщення покинутого сільгосппідприємства на площі 300 кв. м”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також рятувальники протягом доби виїжджали на місце прильоту у Вовчанську.

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“В результаті обстрілу було пошкоджено три приватні домоволодіння та дві господарчі споруди.”, – поінформували в ДСНС.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 08:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежі через обстріли сталися у Вовчанську та Ізюмському районі на Харківщині, поінформували в ДСНС".