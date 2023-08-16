Три пожежі за добу викликав ворог на Харківщині

Пожежі через обстріли сталися у Вовчанську та Ізюмському районі на Харківщині, поінформували в ДСНС.

Рятувальники повідомили про три пожежі за добу на Харківщині та навели подробиці про дві з них.

“О 12:25 внаслідок обстрілу з боку окупантів виникла пожежа у м. Вовчанськ. Горів житловий будинок на площі 300 кв.м. Жертв та постраждалих немає. Також у с. Піски-Радьківські Ізюмського району горіло складське приміщення покинутого сільгосппідприємства на площі 300 кв. м”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також рятувальники протягом доби виїжджали на місце прильоту у Вовчанську.

“В результаті обстрілу було пошкоджено три приватні домоволодіння та дві господарчі споруди.”, – поінформували в ДСНС.