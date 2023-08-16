Live
  • Ср 16.08.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🔴

Атака “Шахедів”, авіаудари та обстріли Харківщини: зведення Генштабу ЗСУ

Події 07:39   16.08.2023
Оксана Горун
Атака “Шахедів”, авіаудари та обстріли Харківщини: зведення Генштабу ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

У ранковій інформації Генштабу – дані щодо наступальних дій ворога під Куп’янськом. Також тривали обстріли та авіаудари по Харківщині.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони “Shahed-136/131”. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється”, – повідомили в Генштабі ЗСУ.

“Шахеди” вночі активно збивали на Півдні. Повідомляли про роботу ППО на Одещині, інформації про “прильоти” не було. На Харківщині тривога пролунала о 02:01. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА. Відбій дали о 02:51.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Гранів, Плетенівка, Охрімівка, Крейдянка, Вільхуватка на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшани та східніше Петропавлівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового, Вільшани Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Куп’янськ, Піщане, Чернещина Харківської області“, – поінформували в Генштабі.

Загалом по території України за добу армія РФ завдала 42 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснила 36 обстрілів із РСЗВ. На фронті сталося близько 30 бойових зіткнень.

Читайте також: Армія РФ намагалася наступати поблизу двох сіл Куп’янського району Харківщини – Генштаб

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, один зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об’єкт противника“, – перерахували в ГШ.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ударні БПЛА летять у Харків – Повітряні сили ЗСУ
Ударні БПЛА летять у Харків – Повітряні сили ЗСУ
16.08.2023, 08:39
“Куп’янськ – останній шанс”: цілі й потенціал ворога на Харківщині – оглядач
“Куп’янськ – останній шанс”: цілі й потенціал ворога на Харківщині – оглядач
15.08.2023, 12:41
ЗСУ звільнили Урожайне на півдні
ЗСУ звільнили Урожайне на півдні
16.08.2023, 08:24
Синєгубов підтвердив атаку “Шахедів” по Харківщині: вночі був “приліт”
Синєгубов підтвердив атаку “Шахедів” по Харківщині: вночі був “приліт”
16.08.2023, 08:35
Над Харківщиною вранці зафіксували “Шахед”, у регіоні – тривога
Над Харківщиною вранці зафіксували “Шахед”, у регіоні – тривога
16.08.2023, 08:02
Атака “Шахедів”, авіаудари та обстріли Харківщини: зведення Генштабу ЗСУ
Атака “Шахедів”, авіаудари та обстріли Харківщини: зведення Генштабу ЗСУ
16.08.2023, 07:39

Новини за темою:

08:12
Три пожежі за добу викликав ворог на Харківщині
07:39
Атака “Шахедів”, авіаудари та обстріли Харківщини: зведення Генштабу ЗСУ
19:02
Ворог намагався наступати біля двох сіл Куп’янського району Харківщини – ГШ
15:34
Українки масово повертатимуться з-за кордону лише після закінчення війни
13:29
Наслідки обстрілів кладовищ Харкова: в екоінспекції назвали суму збитків

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Атака “Шахедів”, авіаудари та обстріли Харківщини: зведення Генштабу ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 07:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковій інформації Генштабу – дані щодо наступальних дій ворога під Куп’янськом. Також тривали обстріли та авіаудари по Харківщині".