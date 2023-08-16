Атака “Шахедів”, авіаудари та обстріли Харківщини: зведення Генштабу ЗСУ

У ранковій інформації Генштабу – дані щодо наступальних дій ворога під Куп’янськом. Також тривали обстріли та авіаудари по Харківщині.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони “Shahed-136/131”. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється”, – повідомили в Генштабі ЗСУ.

“Шахеди” вночі активно збивали на Півдні. Повідомляли про роботу ППО на Одещині, інформації про “прильоти” не було. На Харківщині тривога пролунала о 02:01. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА. Відбій дали о 02:51.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Гранів, Плетенівка, Охрімівка, Крейдянка, Вільхуватка на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшани та східніше Петропавлівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового, Вільшани Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Куп’янськ, Піщане, Чернещина Харківської області“, – поінформували в Генштабі.

Загалом по території України за добу армія РФ завдала 42 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснила 36 обстрілів із РСЗВ. На фронті сталося близько 30 бойових зіткнень.

“Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, один зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об’єкт противника“, – перерахували в ГШ.