Атака «Шахедов», авиаудары и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба ВСУ

В утренней информации Генштаба — данные о наступательных действиях врага под Купянском. Также продолжались обстрелы и авиаудары по Харьковщине.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив иранские ударные дроны «Shahed-136/131″. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщили в Генштабе ВСУ.

«Шахеды» ночью активно сбивали на Юге. Сообщали о работе ПВО в Одесской области, информации о «прилетах» не было. В Харьковской области тревога прозвучала в 02:01. Воздушные силы ВСУ сообщили про угрозу применения ударных БПЛА. Отбой дали в 02:51.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, это, в частности, Гранов, Плетеновка, Охримовка, Крейдянка, Ольховатка на Харьковщине. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшаны и восточнее Петропавловки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового, Ольшаны Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Купянск, Песчаное, Чернещина Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

В целом по территории Украины за сутки армия РФ нанесла 42 ракетных и 56 авиационных ударов, совершила 36 обстрелов из РСЗО. На фронте случилось около 30 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре артиллерийских средства на огневых позициях, один зенитно-ракетный комплекс и еще один важный объект противника», — перечислили в ГШ.