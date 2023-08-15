Армия РФ пыталась наступать у двух сел Купянского района Харьковщины — Генштаб

Армия РФ на Харьковщине в течение суток вела безуспешные наступательные действия юго-восточнее села Ольшана и восточнее села Петропавловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Крейдянка, Амбарное, Купянск, Песчаное и Чернещина.