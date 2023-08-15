Армия РФ пыталась наступать у двух сел Купянского района Харьковщины — Генштаб
Армия РФ на Харьковщине в течение суток вела безуспешные наступательные действия юго-восточнее села Ольшана и восточнее села Петропавловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Крейдянка, Амбарное, Купянск, Песчаное и Чернещина.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 19:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ на Харьковщине в течение суток вела безуспешные наступательные действия юго-восточнее села Ольшана и восточнее села Петропавловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".