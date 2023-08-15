Ворог намагався наступати біля двох сіл Куп’янського району Харківщини – ГШ

Армія РФ на Харківщині протягом доби вела безуспішні наступальні дії на південний схід від села Вільшана та на схід від села Петропавлівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового та Вільшанки.

Артилерійських і мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Ветеринарне, Гатище, Вовчанськ, Крейдянка, Амбарне, Куп’янськ, Піщане та Чернещина.