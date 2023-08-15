Ворог намагався наступати біля двох сіл Куп’янського району Харківщини – ГШ
Армія РФ на Харківщині протягом доби вела безуспішні наступальні дії на південний схід від села Вільшана та на схід від села Петропавлівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового та Вільшанки.
Артилерійських і мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Ветеринарне, Гатище, Вовчанськ, Крейдянка, Амбарне, Куп’янськ, Піщане та Чернещина.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 19:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ на Харківщині протягом доби вела безуспішні наступальні дії на південний схід від села Вільшана та на схід від села Петропавлівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".