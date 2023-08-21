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Последствия обстрелов Харьковщины показала полиция (фото)

Происшествия 10:31   21.08.2023
Оксана Горун
Последствия обстрелов Харьковщины показала полиция (фото)

В минувшие сутки оккупанты из РФ с особым остервенением обстреливали Купянск. В городе ранены 11 человек. Также «досталось» ближайшим селам, а на севере Харьковщины — приграничному Волчанску.

«В городе Волчанск в результате вражеских обстрелов погиб мужчина. Поврежден дом, квартира в многоэтажке, здание заведения охраны. В результате многочисленных артиллерийских ударов в Купянске ранены 11 человек. Среди пострадавших – фельдшер медицинской помощи. Повреждена гражданская инфраструктура, дома, учебное заведение и автомобили», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Под ударами 20 августа было село Колесниковка Купянского района, утром 21 августа — Волчанские хутора.

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На всех местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники. Уголовные производства открыли по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Последствия обстрелов Харьковской области 20-21 августа 2023

Последствия обстрелов Харьковской области 20-21 августа 2023 3

Последствия обстрелов Харьковской области 20-21 августа 2023 4

Последствия обстрелов Харьковской области 20-21 августа 2023 5

Последствия обстрелов Харьковской области 20-21 августа 2023 6

Последствия обстрелов Харьковской области 20-21 августа 2023 7

Последствия обстрелов Харьковской области 20-21 августа 2023 8

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 10:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В минувшие сутки оккупанты из РФ с особым остервенением обстреливали Купянск. В городе ранены 11 человек. Также «досталось» ближайшим селам, а на севере Харьковщины — приграничному Волчанску".