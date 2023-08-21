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ISW — о Купянском направлении: подтвержденных успехов у РФ нет

Мир 07:57   21.08.2023
Оксана Горун
ISW — о Купянском направлении: подтвержденных успехов у РФ нет Иллюстрация: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) отметил, что многочисленные заявления российских источников о продвижении и захватах неустановленных позиций ВСУ не подтверждены визуально.

«20 августа российские войска продолжали наступательные операции северо-восточнее Купянска, но подтвержденных успехов не добились. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции в районе н. п. Синьковка (9 км к северо-востоку от Купянска). Представитель Западной группировки войск РФ Ярослав Якимкин заявил, что российские войска продолжали наступательные действия в направлении н. п. Ольшана (14 км к северо-востоку от Купянска) и захватили неустановленные позиции украинских войск. Российские военные блогеры утверждали, что части российской 1-й гвардейской танковой армии (Западный военный округ) продолжали наступление в районе Синьковки, но отмечали, что заявления об окружении или захвате населенного пункта россиянами преждевременны», — перечислили некоторые заявления за минувшие сутки аналитики.

Один из так называемых «военкоров» пожаловался, что российские силы с трудом продвигаются в районе Синьковки и Петропавловки из-за украинских минных полей. Таких недостаточно оптимистичных оценок  россиянам уже показалось мало и они вспомнили о гауляйтере Ганчеве, который все еще в своем воображении руководит оккупационной администрацией Харьковской области.

«Виталий Ганчев заявил 19 августа, что российские войска за последнюю неделю захватили пять неуказанных населенных пунктов в Харьковской области. Хотя визуального подтверждения этому утверждению ISW не наблюдал», — прокомментировали сочинения Ганчева в Институте изучения войны.

Так же аналитики не нашли визуальных подтверждений «неуклонного продвижения к северо-востоку от Купянска», о которых писали отдельные «военкоры».

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«Российские источники могут преувеличивать российские наступления, чтобы представить локальные российские наступательные операции как более опасные, чтобы поддержать российские усилия по отвлечению украинских войск от более важных в оперативном отношении участков фронта», — оценили события в информационном пространстве в ISW.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 07:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) отметил, что многочисленные заявления российских источников о продвижении и захватах неустановленных позиций ВСУ не подтверждены визуально".