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«Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО» – Зеленский (видео)

Мир 20:16   20.08.2023
Оксана Якушко
«Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО» – Зеленский (видео)

В Дании во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, на какие именно территориальные уступки готова страна ради мира.

«Территории? Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО», — заявил Зеленский после уточнения.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 августа 2023 в 20:16;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дании во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, на какие именно территориальные уступки готова страна ради мира.".