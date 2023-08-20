«Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО» – Зеленский (видео)
В Дании во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, на какие именно территориальные уступки готова страна ради мира.
«Территории? Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО», — заявил Зеленский после уточнения.
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2023 в 20:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дании во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, на какие именно территориальные уступки готова страна ради мира.".