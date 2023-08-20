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«Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО» – Зеленський (відео)

Світ 20:16   20.08.2023
Оксана Якушко
«Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО» – Зеленський (відео)

У Данії під час пресконференції президент України Володимир Зеленський прокоментував, на які саме територіальні поступки готова країна заради миру.

«Території? Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО», – заявив Зеленський після уточнення.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Світ, Суспільство, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2023 в 20:16;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Данії під час пресконференції президент України Володимир Зеленський прокоментував, на які саме територіальні поступки готова країна заради миру.".