«Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО» – Зеленський (відео)
У Данії під час пресконференції президент України Володимир Зеленський прокоментував, на які саме територіальні поступки готова країна заради миру.
«Території? Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО», – заявив Зеленський після уточнення.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2023 в 20:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Данії під час пресконференції президент України Володимир Зеленський прокоментував, на які саме територіальні поступки готова країна заради миру.".