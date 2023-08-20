Проривна домовленість. 42 літаки F16 нададуть Україні Нідерланди – Зеленський
Нідерланди нададуть українським захисникам 42 літаки F-16 після завершення тренування наших пілотів та інженерів, повідомив про результати закордонної поїздки президент України Володимир Зеленський.
«Сьогодні робимо ще один крок на посилення повітряного щита України. F-16. Літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл. Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок. Дякую, Нідерланди!» – подякував Зеленський.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2023 в 17:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нідерланди нададуть українським захисникам 42 літаки F-16 після завершення тренування наших пілотів та інженерів, повідомив про результати закордонної поїздки президент України Володимир Зеленський.".