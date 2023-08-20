Прорывная договоренность. 42 самолета F16 дадут Украине Нидерланды – Зеленский

Нидерланды предоставят украинским защитникам 42 самолета F-16 после завершения тренировки наших пилотов и инженеров, сообщил о результатах заграничной поездки президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня делаем еще один шаг по усилению воздушного щита Украины. F-16. Самолеты, которые мы используем, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел. Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало. Спасибо, Нидерланды!» – поблагодарил Зеленский.