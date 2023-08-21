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ISW – про Куп’янський напрямок: підтверджених успіхів у РФ немає

Події 07:57   21.08.2023
Оксана Горун
ISW – про Куп’янський напрямок: підтверджених успіхів у РФ немає

Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що численні заяви російських джерел про просування та захоплення невстановлених позицій ЗСУ не підтверджені візуально.

“20 серпня російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Куп’янська, але підтверджених успіхів не досягли. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції в районі н. п. Синьківка (9 км на північний схід від Куп’янська). Представник Західного угруповання військ РФ Ярослав Якимкін заявив, що російські війська продовжували наступальні дії в напрямку н.п. Вільшана (14 км на північний схід від Куп’янська) та захопили невстановлені позиції українських військ. Російські військові блогери стверджували, що частини російської 1-ї гвардійської танкової армії (Західний військовий округ) продовжували наступ у районі Синьківки, але зазначали, що заяви про оточення чи захоплення населеного пункту росіянами передчасні”,перерахували деякі заяви минулої доби аналітики.

Один із так званих “військкорів” поскаржився, що російські сили насилу просуваються в районі Синьківки та Петропавлівки через українські мінні поля. Таких недостатньо оптимістичних оцінок росіянам вже здалося замало, і вони згадали про гауляйтера Ганчева, який все ще у своїй уяві керує окупаційною адміністрацією Харківської області.

“Віталій Ганчев заявив 19 серпня, що російські війська за останній тиждень захопили п’ять невказаних населених пунктів у Харківській області. Хоча візуального підтвердження цього твердження ISW не спостерігав”, – прокоментували творчість Ганчева в Інституті вивчення війни.

Також аналітики не знайшли візуальних підтверджень “неухильного просування на північний схід від Куп’янська”, про яке писали окремі “військкори”.

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“Російські джерела можуть перебільшувати російські наступи, щоб представити локальні російські наступальні операції як небезпечніші, щоб підтримати російські зусилля щодо відволікання українських військ від важливіших в оперативному відношенні ділянок фронту”, – оцінили події в інформаційному просторі в ISW.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 07:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що численні заяви російських джерел про просування та захоплення невстановлених позицій ЗСУ не підтверджені візуально".