Наслідки обстрілів Харківщини показала поліція (фото)

Минулої доби окупанти з РФ з особливою розлюченістю обстрілювали Куп’янськ. У місті поранено 11 людей. Також “дісталося” найближчим селам, а на півночі Харківщини – прикордонному Вовчанську.

“У місті Вовчанськ внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік. Пошкоджений будинок, квартира в багатоповерхівці, будівля закладу охорони. Внаслідок численних артилерійських ударів Куп’янськy поранені 11 осіб. Серед постраждалих фельдшер медичної допомоги. Пошкоджена цивільна інфраструктура, будинки, заклад освіти та автомобілі”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Під ударами 20 серпня було село Колесниківка Куп’янського району, вранці 21 серпня – Вовчанські Хутори.

На всіх місцях події працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. Кримінальні провадження відкрили за фактами порушення законів та звичаїв війни.