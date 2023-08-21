Live
  • Пн 21.08.2023
    • Харків
  •   +31°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.72
    • 🟢

Наслідки обстрілів Харківщини показала поліція (фото)

Події 10:31   21.08.2023
Оксана Горун
Наслідки обстрілів Харківщини показала поліція (фото)

Минулої доби окупанти з РФ з особливою розлюченістю обстрілювали Куп’янськ. У місті поранено 11 людей. Також “дісталося” найближчим селам, а на півночі Харківщини – прикордонному Вовчанську.

“У місті Вовчанськ внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік. Пошкоджений будинок, квартира в багатоповерхівці, будівля закладу охорони. Внаслідок численних артилерійських ударів Куп’янськy поранені 11 осіб. Серед постраждалих фельдшер медичної допомоги. Пошкоджена цивільна інфраструктура, будинки, заклад освіти  та автомобілі”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Під ударами 20 серпня було село Колесниківка Куп’янського району, вранці 21 серпня – Вовчанські Хутори.

Читайте також:  ISW – про Куп’янський напрямок: підтверджених успіхів у РФ немає

На всіх місцях події працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. Кримінальні провадження відкрили за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки обстрілів Харківської області 20-21 серпня 2023 року

Наслідки обстрілів Харківської області 20-21 серпня 2023 3

Наслідки обстрілів Харківської області 20-21 серпня 2023 4

Наслідки обстрілів Харківської області 20-21 серпня 2023 5

Наслідки обстрілів Харківської області 20-21 серпня 2023 6

Наслідки обстрілів Харківської області 20-21 серпня 2023 7

Наслідки обстрілів Харківської області 20-21 серпня 2023 8

Автор: Оксана Горун
Популярно
У ворога мінус 4 одиниці техніки: робота харківських воїнів (відео)
У ворога мінус 4 одиниці техніки: робота харківських воїнів (відео)
21.08.2023, 11:42
Росіяни пошкодили газопровід на Харківщині: без газу понад 4 тис. куп’янчан
Росіяни пошкодили газопровід на Харківщині: без газу понад 4 тис. куп’янчан
21.08.2023, 11:14
38 п’яних водіїв виявили на Харківщині за вихідні
38 п’яних водіїв виявили на Харківщині за вихідні
21.08.2023, 10:58
Наслідки обстрілів Харківщини показала поліція (фото)
Наслідки обстрілів Харківщини показала поліція (фото)
21.08.2023, 10:31
Ворог на Куп’янському напрямку “зализує рани” – Маляр
Ворог на Куп’янському напрямку “зализує рани” – Маляр
21.08.2023, 09:36
Удари ЗСУ по тилах РФ підривають бойовий дух російських військ в Україні – ISW
Удари ЗСУ по тилах РФ підривають бойовий дух російських військ в Україні – ISW
21.08.2023, 10:04

Новини за темою:

10:31
Наслідки обстрілів Харківщини показала поліція (фото)
08:58
11 поранених та загиблий – Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини
08:47
Вісім пожеж через обстріли за добу сталося на Харківщині
07:32
На Харківщині – спроба наступати, авіаудар та обстріл – Генштаб
18:53
Ворог завдав авіаудару на Харківщині – Генштаб

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Наслідки обстрілів Харківщини показала поліція (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 10:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби окупанти з РФ з особливою розлюченістю обстрілювали Куп’янськ. У місті поранено 11 людей. Також “дісталося” найближчим селам, а на півночі Харківщини – прикордонному Вовчанську".