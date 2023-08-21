Наслідки обстрілів Харківщини показала поліція (фото)
Минулої доби окупанти з РФ з особливою розлюченістю обстрілювали Куп’янськ. У місті поранено 11 людей. Також “дісталося” найближчим селам, а на півночі Харківщини – прикордонному Вовчанську.
“У місті Вовчанськ внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік. Пошкоджений будинок, квартира в багатоповерхівці, будівля закладу охорони. Внаслідок численних артилерійських ударів Куп’янськy поранені 11 осіб. Серед постраждалих фельдшер медичної допомоги. Пошкоджена цивільна інфраструктура, будинки, заклад освіти та автомобілі”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Під ударами 20 серпня було село Колесниківка Куп’янського району, вранці 21 серпня – Вовчанські Хутори.
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На всіх місцях події працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. Кримінальні провадження відкрили за фактами порушення законів та звичаїв війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 10:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби окупанти з РФ з особливою розлюченістю обстрілювали Куп’янськ. У місті поранено 11 людей. Також “дісталося” найближчим селам, а на півночі Харківщини – прикордонному Вовчанську".