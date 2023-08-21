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Ворог на Куп’янському напрямку “зализує рани” – Маляр

Події 09:36   21.08.2023
Оксана Горун
Ворог на Куп’янському напрямку “зализує рани” – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в етері нацмарафону повідомила, що активність армії РФ на Куп’янському напрямку дещо спала, проте це ще не кінець їхніх спроб наступати.

Маляр відзначила, що вночі повернулася зі східного фронту, була й на Куп’янському напрямку.

Можу вам сказати, що на Куп’янському напрямку складна ситуація. Ворог у тому числі обстрілює Куп’янськ. Бої тривають. Наші оборонці дуже потужно чинять ворогу опір і протягом тижня, якщо дивитися по цифрах, то і на Лиманському, й на Куп’янському напрямку може здатися, що зменшилася кількість обстрілів і кількість боїв, але насправді ворог не полишає своїх планів рухатися вперед Зараз просто відбувається перегрупування. Він додатково підтягує туди сили й особовий склад. Якщо так можна висловитися, останні два тижні там була активізація й настільки потужно ЗСУ зупиняли ворога, що зараз він просто “зализує рани”. Тому дещо активність спала. Але це не означає, що ворог не продовжить цю активність“, – спрогнозувала заступниця міністра оборони України.

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Вона повідомила, що за минулий тиждень бої відбувалися на південь від Первомайського та Синьківки, а також на схід від Петропавлівки в Харківській області. Усі вони закінчилися поразкою ворога. Ворог не просувається.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Політика, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 09:36;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в етері нацмарафону повідомила, що активність армії РФ на Куп’янському напрямку дещо спала, проте це ще не кінець їхніх спроб наступати".