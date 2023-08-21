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Враг на Купянском направлении «зализывает раны» — Маляр

Политика 09:36   21.08.2023
Оксана Горун
Враг на Купянском направлении «зализывает раны» — Маляр Фото: скрин

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире нацмарафона сообщила, что активность армии РФ на Купянском направлении несколько спала, однако это еще не конец их попыток наступать.

Маляр отметила, что ночью вернулась с восточного фронта, была и на Купянском направлении.

«Могу сказать, что на Купянском направлении сложная ситуация. Враг, в том числе, обстреливает Купянск. Бои продолжаются. Наши защитники очень мощно сопротивляются врагу. И в течение недели, если смотреть по цифрам, то и на Лиманском, и на Купянском направлении может показаться, что уменьшилось количество обстрелов и количество боев, но на самом деле враг не оставляет своих планов двигаться вперед. Сейчас просто происходит перегруппировка. Он дополнительно подтягивает силы и личный состав. Если так можно выразиться, последние две недели там была активизация, и настолько мощно ВСУ останавливали врага, что сейчас он просто «зализывает раны». Поэтому несколько активность спала. Но это не значит, что враг не продолжит эту активность», — спрогнозировала замминистра обороны Украины.

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Она сообщила, что за минувшую неделю бои происходили южнее Первомайского и Синьковки, а также восточнее Петропавловки в Харьковской области. Все они закончились поражением врага. Враг не продвигается.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 09:36;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире нацмарафона сообщила, что активность армии РФ на Купянском направлении несколько спала, однако это еще не конец их попыток наступать".