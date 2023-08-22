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Пожары и завалы: ГСЧС сообщила о сутках на Харьковщине

Происшествия 09:01   22.08.2023
Оксана Горун
Пожары и завалы: ГСЧС сообщила о сутках на Харьковщине

За минувшие 24 часа на Харьковщине из-за обстрелов произошли два пожара, а утром спасатели вытащили женщину из-под завалов ее дома.

«На Харьковщине произошло два пожара, вызванные вражескими обстрелами. Оба в Купянском районе», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

21 августа в 10:45 в Купянске вражеский снаряд попал в частный дом. Здание загорелось, огонь охватил площадь около 150 кв. метров. Его ликвидировали в 13:14. В 00:36 22 августа загорелся частный дом в Купянске-Узловом. Огонь охватил 150 кв. м. Потушили пожар в 03:08.

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«Около 05:00 вражеские удары пришлись по г. Волчанск. Вражеский снаряд разрушил частный дом. Пожар не возник, однако под завалами оказалась его 57-летняя жительница. Женщину деблокировали спасатели 47-й ГСПЧ. К счастью спасенная не получила повреждений. Ей только оказали психологическую помощь», — сообщили подробности спасатели.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 09:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие 24 часа на Харьковщине из-за обстрелов произошли два пожара, а утром спасатели вытащили женщину из-под завалов ее дома".