Пожары и завалы: ГСЧС сообщила о сутках на Харьковщине

За минувшие 24 часа на Харьковщине из-за обстрелов произошли два пожара, а утром спасатели вытащили женщину из-под завалов ее дома.

«На Харьковщине произошло два пожара, вызванные вражескими обстрелами. Оба в Купянском районе», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

21 августа в 10:45 в Купянске вражеский снаряд попал в частный дом. Здание загорелось, огонь охватил площадь около 150 кв. метров. Его ликвидировали в 13:14. В 00:36 22 августа загорелся частный дом в Купянске-Узловом. Огонь охватил 150 кв. м. Потушили пожар в 03:08.

«Около 05:00 вражеские удары пришлись по г. Волчанск. Вражеский снаряд разрушил частный дом. Пожар не возник, однако под завалами оказалась его 57-летняя жительница. Женщину деблокировали спасатели 47-й ГСПЧ. К счастью спасенная не получила повреждений. Ей только оказали психологическую помощь», — сообщили подробности спасатели.