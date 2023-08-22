Пожежі та завали: ДСНС повідомила про добу на Харківщині
За минулі 24 години на Харківщині через обстріли сталися дві пожежі, а вранці рятувальники витягли жінку з-під завалів її будинку.
“На Харківщині сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Обидві в Куп’янському районі”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
21 серпня о 10:45 у Куп’янську ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Будівля спалахнула, вогонь охопив площу близько 150 кв. метрів. Його ліквідували о 13:14. О 00:36 22 серпня спалахнув приватний будинок у Куп’янську-Вузловому. Вогонь охопив 150 кв. м. Загасили пожежу о 03:08.
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“Близько 05:00 ворожих ударів зазнало м. Вовчанськ. Ворожий снаряд зруйнував приватний будинок. Пожежі не виникло, проте під завалами опинилась його 57-річна мешканка. Жінку деблокували рятувальники 47-ї ДРПЧ. На щастя врятована не зазнала ушкоджень. Їй лише надали психологічну допомогу”, – повідомили подробиці рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 09:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулі 24 години на Харківщині через обстріли сталися дві пожежі, а вранці рятувальники витягли жінку з-під завалів її будинку".