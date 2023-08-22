Live
  • Вт 22.08.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.89
    • 🟢

Пожежі та завали: ДСНС повідомила про добу на Харківщині

Події 09:01   22.08.2023
Оксана Горун
Пожежі та завали: ДСНС повідомила про добу на Харківщині

За минулі 24 години на Харківщині через обстріли сталися дві пожежі, а вранці рятувальники витягли жінку з-під завалів її будинку.

“На Харківщині сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Обидві в Куп’янському районі”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

21 серпня о 10:45 у Куп’янську ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Будівля спалахнула, вогонь охопив площу близько 150 кв. метрів. Його ліквідували о 13:14. О 00:36 22 серпня спалахнув приватний будинок у Куп’янську-Вузловому. Вогонь охопив 150 кв. м. Загасили пожежу о 03:08.

Читайте також: Вночі росіяни двічі обстріляли Харківщину: жінка опинилася під завалами

“Близько 05:00 ворожих ударів зазнало м. Вовчанськ. Ворожий снаряд зруйнував приватний будинок. Пожежі не виникло, проте під завалами опинилась його 57-річна мешканка. Жінку деблокували рятувальники 47-ї ДРПЧ. На щастя врятована не зазнала ушкоджень. Їй лише надали психологічну допомогу”, – повідомили подробиці рятувальники.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Пожежі та завали: ДСНС повідомила про добу на Харківщині
Пожежі та завали: ДСНС повідомила про добу на Харківщині
22.08.2023, 09:01
У ХОВА визначилися з комендантською годиною в Харкові на свята
У ХОВА визначилися з комендантською годиною в Харкові на свята
22.08.2023, 08:53
Як росіяни брешуть про те, що відбувається на Куп’янському напрямі: аналіз ISW
Як росіяни брешуть про те, що відбувається на Куп’янському напрямі: аналіз ISW
22.08.2023, 08:08
Вночі росіяни двічі обстріляли Харківщину: жінка опинилася під завалами
Вночі росіяни двічі обстріляли Харківщину: жінка опинилася під завалами
22.08.2023, 08:15
ЗСУ досягли тактично значущих успіхів на півдні – ISW
ЗСУ досягли тактично значущих успіхів на півдні – ISW
22.08.2023, 07:39
Генштаб ЗСУ назвав 8 населених пунктів Харківщини, які обстріляла РФ
Генштаб ЗСУ назвав 8 населених пунктів Харківщини, які обстріляла РФ
22.08.2023, 07:22

Новини за темою:

08:15
Вночі росіяни двічі обстріляли Харківщину: жінка опинилася під завалами
07:22
Генштаб ЗСУ назвав 8 населених пунктів Харківщини, які обстріляла РФ
19:01
У Генштабі назвали вісім населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог
18:26
Діти залишилися вдома самі: надзвичайники в Харкові запобігли трагедії
16:03
На Харківщині за тиждень підірвалася одна людина: чоловік порався на дачі

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Пожежі та завали: ДСНС повідомила про добу на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 09:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулі 24 години на Харківщині через обстріли сталися дві пожежі, а вранці рятувальники витягли жінку з-під завалів її будинку".