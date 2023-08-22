Вночі росіяни двічі обстріляли Харківщину: жінка опинилася під завалами

Під ударами армії РФ вночі були Вовчанськ та Куп’янськ-Вузловий.

“Цієї ночі, близько 03:00, ворог обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені та зруйновані чотири житлові будинки. Рятувальники деблокували з-під завалів одного з будинків його власницю – 56-річну жінку. Серйозних тілесних ушкоджень жінка не мала, госпіталізації не потребувала. Біля 00:30 внаслідок обстрілу смт Куп’янськ-Вузловий пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа“, — повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, протягом доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів. Під ворожими ударами були Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Куп’янськ, Дворічна, Берестове та інші населені пункти.

“У Куп’янську пошкоджено житлові будинки, сталася пожежа. У с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок та лінії електропередач”, – доповнив картину Синєгубов.