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Вночі росіяни двічі обстріляли Харківщину: жінка опинилася під завалами

Події 08:15   22.08.2023
Оксана Горун
Вночі росіяни двічі обстріляли Харківщину: жінка опинилася під завалами Фото: ілюстративне

Під ударами армії РФ вночі були Вовчанськ та Куп’янськ-Вузловий.

Цієї ночі, близько 03:00, ворог обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені та зруйновані чотири житлові будинки. Рятувальники деблокували з-під завалів одного з будинків його власницю – 56-річну жінку. Серйозних тілесних ушкоджень жінка не мала, госпіталізації не потребувала. Біля 00:30 внаслідок обстрілу смт Куп’янськ-Вузловий пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа“, — повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, протягом доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів. Під ворожими ударами були Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Куп’янськ, Дворічна, Берестове та інші населені пункти.

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“У Куп’янську пошкоджено житлові будинки, сталася пожежа. У с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок та лінії електропередач”, – доповнив картину Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 08:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під ударами армії РФ вночі були Вовчанськ та Куп’янськ-Вузловий".