Ночью россияне дважды обстреляли Харьковщину: женщина оказалась под завалами

Под ударами армии РФ ночью были Волчанск и Купянск-Узловой.

«Этой ночью, около 03:00, враг обстреливал г. Волчанск Чугуевского района. Повреждены и разрушены четыре жилых дома. Спасатели деблокировали из-под завалов одного из домов его владелицу — 56-летнюю женщину. Серьезных телесных повреждений у женщины не было, в госпитализации не нуждалась. Около 00:30 в результате обстрела пгт Купянск-Узловой поврежден частный дом, произошел пожар», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его информации, в течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. Под вражескими ударами были Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Купянск, Двуречная, Берестовое и другие населенные пункты.

«В Купянске повреждены жилые дома, произошел пожар. В с. Чернещина Изюмского района поврежден частный дом и линии электропередач», — дополнил картину Синегубов.