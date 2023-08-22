Ночью россияне дважды обстреляли Харьковщину: женщина оказалась под завалами
Под ударами армии РФ ночью были Волчанск и Купянск-Узловой.
«Этой ночью, около 03:00, враг обстреливал г. Волчанск Чугуевского района. Повреждены и разрушены четыре жилых дома. Спасатели деблокировали из-под завалов одного из домов его владелицу — 56-летнюю женщину. Серьезных телесных повреждений у женщины не было, в госпитализации не нуждалась. Около 00:30 в результате обстрела пгт Купянск-Узловой поврежден частный дом, произошел пожар», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его информации, в течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. Под вражескими ударами были Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Купянск, Двуречная, Берестовое и другие населенные пункты.
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«В Купянске повреждены жилые дома, произошел пожар. В с. Чернещина Изюмского района поврежден частный дом и линии электропередач», — дополнил картину Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 08:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под ударами армии РФ ночью были Волчанск и Купянск-Узловой".