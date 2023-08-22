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ВСУ добились тактически значимых успехов на юге — ISW

Мир 07:39   22.08.2023
Оксана Горун
ВСУ добились тактически значимых успехов на юге — ISW Иллюстрация: карта ISW

ВСУ продвинулись в районе Работино — это подтверждают кадры с геолокацией, пишет Институт изучения войны (ISW).

«20-21 августа украинские силы добились тактически важных успехов в районе Работино и восточнее на западе Запорожской области, продолжая контрнаступательные операции на административной границе Донецкой и Запорожской областей и на востоке Украины. На кадрах с геолокацией, опубликованных 20 и 21 августа, видно, что украинские силы достигли центральной части н. п. Работино (10 км к югу от Орехова) и прорвали часть российской обороны южнее Малой Токмачки (9 км к юго-востоку от Орехова). Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы преуспели в направлении юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки, а российские войска безуспешно контратаковали к востоку от Работино», — сообщили в актуальной сводке ISW.

Ряд так называемых российских «военкоров» также подтверждает очередной провал своей армии в районе Работино.

«ISW ранее оценил, что украинские атаки на Работино имеют тактическое значение, поскольку украинское наступление в этом районе может позволить украинским силам начать действовать мимо самых плотных российских минных полей. Успехи Украины в этой области, вероятно, подтверждают эту оценку. Настойчивое продвижение Украины в районе Работино также, вероятно, направлено на ослабление российских сил, которые приложили значительные усилия, ресурсы и персонал, чтобы удерживать позиции вокруг Работино», — оценили значимость событий аналитики.

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Также продвижение у ВСУ есть на востоке Украины — на Бахмутском и Кременском направлениях.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 07:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ продвинулись в районе Работино — это подтверждают кадры с геолокацией, пишет Институт изучения войны (ISW)".