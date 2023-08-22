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ЗСУ досягли тактично значущих успіхів на півдні – ISW

Події 07:39   22.08.2023
Оксана Горун
ЗСУ досягли тактично значущих успіхів на півдні – ISW

ЗСУ просунулися в районі Роботиного – це підтверджують кадри з геолокацією, пише Інститут вивчення війни (ISW).

“20-21 серпня українські сили досягли тактично важливих успіхів у районі Роботиного та східніше від нього – на заході Запорізької області, продовжуючи контрнаступальні операції на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей та на сході України. На кадрах з геолокацією, опублікованих 20 та 21 серпня, видно, що українські сили досягли центральної частини н. п. Роботине (10 км на південь від Оріхова) і прорвали частину російської оборони на південь від Малої Токмачки (9 км на південний схід від Оріхова). Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські сили досягли успіху в напрямку на південний схід від Роботиного та на південь від Малої Токмачки, а російські війська безуспішно контратакували на схід від Роботиного”, — повідомили в актуальному зведенні ISW.

Низка так званих російських “військкорів” також підтверджує черговий провал своєї армії в районі Роботиного.

“ISW раніше оцінив, що українські атаки на Роботине мають тактичне значення, оскільки український наступ у цьому районі може дозволити українським силам почати діяти повз найщільніші російські мінні поля. Успіхи України на цьому напрямку, ймовірно, підтверджують цю оцінку. Наполегливий поступ України в районі Роботиного також, ймовірно, спрямований на послаблення російських сил, які доклали значних зусиль, ресурсів і персоналу, щоб утримувати позиції навколо Роботиного”, – оцінили значущість подій аналітики.

Читайте також:  Удари ЗСУ по тилах у РФ підривають бойовий дух російських військ в Україні — ISW

Також просування у ЗСУ є на сході України – на Бахмутському та Кремінському напрямках.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 07:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗСУ просунулися в районі Роботиного – це підтверджують кадри з геолокацією, пише Інститут вивчення війни (ISW)".