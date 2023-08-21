Удари ЗСУ по тилах РФ підривають бойовий дух російських військ в Україні – ISW

Удари українських безпілотників по об’єктах у РФ викликають невдоволення серед пропагандистів та критику військового командування. Особливо “вразило” росіян знищення стратегічного бомбардувальника Ту-22М3.

Про реакцію в стані окупантів на те, що війну не вдається “заперти” на території України, пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному огляді. Традиційно російські пропагандисти вимагають “відповісти ударом по центрах ухвалення рішень”. Але до цього додалися вже й відверті заклики вбивати сім’ї та дітей українських осіб, які ухвалюють рішення.

“Військові блогери посилалися на попередню радянську та російську стратегії у відповідь у Лівані та на Північному Кавказі. А один військовий блогер стверджував, що російським чиновникам легко ігнорувати необхідність відплати, тому що українські удари безпосередньо не впливають на їхні засоби до існування. 20 серпня колишній посол “Луганської Народної Республіки (ЛНР)” у Росії Родіон Мірошник заявив, що удари по Москві стають нормою після трьох днів поспіль передбачуваних українських ударів по місту, і закликав російські сили завдати ударів у відповідь “особисто болісно” тим, хто приймає рішення”, – переказали заяви. росіян в ISW.

Серед ударів, якими обурювалися в російських мережах, – “прильоти” по Керченському мосту, залізничній станції в Курську. Але найболючішим виявилося знищення стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 просто на військовому аеродромі.

“Російські військові блогери розкритикували Міноборони Росії за те, що воно не запобігло передбачуваній атаці українських безпілотників на авіабазу Сольці в Новгородській області 19 серпня та применшило серйозність пошкоджень літаків, що там базуються. 19 серпня Міноборони Росії заявило, що російські сили збили український безпілотник зі стрілецької зброї та що внаслідок пожежі було пошкоджено один літак, але пожежники оперативно загасили вогонь. На знімках, опублікованих 20 серпня, видно, як на авіабазі Сольці горить дальній надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3. Російське інсайдерське джерело стверджувало, що, за словами свідків, вогонь пошкодив або повністю знищив два літаки. Декілька російських блогерів стверджували, що українські сили використовували невеликий і відносно недорогий дрон-квадрокоптер для проведення атаки, та критикували Міноборони Росії за те, що літаки не зберігалися в ангарах, зазначаючи, що навіть елементарні захисні конструкції та мережі надійні проти квадрокоптерів. Пошкодження або навіть знищення двох літаків Ту-22М3 не приведе до серйозних наслідків у військовому відношенні, але реакції російських блогерів на напад показують, як такі глибокі атаки підтримують масштабніші зусилля України щодо зниження морального духу в Росії”, — вважають в Інституті вивчення війни.

Там зазначили, що моральний ефект від таких атак уже є.

“Українські удари по російських тилах явно підривають бойовий дух російських військ в Україні, що може загрожувати стабільності російської оборони на кількох критичних ділянках фронту. Російські передові частини, особливо на півдні України, часто боролися з падінням бойового духу після українських ударів по тилах”, – прокоментували аналітики.

На їхню думку, якщо внаслідок падіння морального духу з ладу вийде один із російських передових підрозділів, то це може спричинити паніку та значно знизити боєздатність інших російських сил.

“Російським силам, ймовірно, не вистачає необхідних резервів для ротації або швидкої заміни частин, що вийшли з ладу, як раніше оцінив ISW, що робить обов’язковим збереження бойового духу в передових частинах. Моральні проблеми, пов’язані з обороною Росії від українських контрнаступальних операцій, мають значення тільки в тому випадку, якщо українські сили можуть зламати бойовий дух Росії до краю і скористатися цим. Ці моральні проблеми не матимуть значення, якщо російські сили не зламаються під цим тиском. Неможливо передбачити, коли та де російський підрозділ може зламатися під постійним тиском, але українські сили створюють умови, які б підвищували ймовірність такого розвитку подій”, – підсумували в ІSW.