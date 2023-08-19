Як атаки дронів по Москві захищають Харків від ракет С-300 – думка

Атаки невідомих безпілотників, котрі регулярно не дають спокійно спати жителям столиці країни-агресора, змушують ворога відтягувати своє ППО з прикордонних районів. У тому числі ті самі комплекси С-300, які росіяни використовують для запуску ракет по Харкову.

Таку думку висловив харківський журналіст та історик Андрій Попов у фейсбуці.

“Атаки дронами – це не просто піар. Навіть якщо вони нікуди не влучають, вони змушують РФ прикривати свій “сором”, відтягуючи ППО з фронту та з прикордонних регіонів. Пам’ятаєте як минулого року “звичним” було спостерігати по 15-20 пусків ракет від С-300 за одну ніч?А тепер і п’ять за тиждень – уже подія, тому що у РФ мало пускових для С-300. Їм тупо не вистачає, щоб і Путіна ППО обкласти з усіх боків, і прикрити війська, і ще по Харкову, Запоріжжю та іншим містам пускати десятками та сотнями ракети від С-300. І все це через нібито марні атаки дронами по Москві. І знову – це не так ефектно, але, як і раніше, ефективно. Просто цей ефект треба дивитися в іншій площині – не в масштабах завданої шкоди, а в скороченні шкоди, яку нам можуть завдати росіяни, якщо ці дрони “пачками” не пускати по РФ”, – вважає Попов.

Питання “безкорисності” атак дронів по території РФ він порушив у контексті частих публікацій у західних ЗМІ про нібито “невеликі успіхи” ЗСУ на фронті та спроби атаками на Москву “підняти бойовий дух усередині країни”. Журналіст також висловив думку, навіщо західні колеги постійно обговорюють питання “неуспішності” українського контрнаступу.

“До чого іноЗМІ це мусолять увесь час? Тому що західні військові намагаються перекласти відповідальність за провали НАТівської доктрини початку контрнаступу на українців. А це саме провал – після чого наші штаби почали діяти по-своєму, ігноруючи західних радників-теоретиків, які мало розуміють, що тут відбувається. І ті намагаються виправдовуватися. Мовляв, це не НАТівські доктрини та радники виявилися безкорисними проти РФ – це ЗСУ “не вміє у загальновійськовий бій” (вони так називають атаки в лоб на укріплені позиції без авіації). Хоча на практиці вся сучасна доктрина НАТО зводиться до домінування в повітрі. Без цього всі їхні напрацювання виявилися марними у масштабному військовому конфлікті. У НАТО майже немає ППО, мало техніки для розмінування тощо, тощо. Коротше – ці всі розмови це не про “провали ЗСУ”, а про те, на що на Заході десятиліттями освоювали бюджети. І якщо раптом виявиться, що всі їхні доктрини (і витрати) в сучасній війні малоефективні, то виходить трильйони доларів були витрачені даремно. Це одна з причин, чому американці не хочуть давати літаки, адже якщо виявиться, що їх реально збити (а F-16 аж ніяк не вундервафля – цілком збиваються), то це буде удар по всіх західних напрацюваннях і доктринах за останні 80 років. ЗСУ все робить правильно – замість безглуздих лобових атак, які нав’язують західні радники, наші виснажують війська РФ і планомірно знижують їхню боєздатність. Це не таке ефектно, але цілком ефективно. І нервозність Кремля це лише доводить. Російські доктрини, до речі, ЗСУ вже теж “обнулили”. Просто західним спостерігачам та російським обивателям важко визнавати правоту українців”, – підкреслив Попов.