Вибух у Підмосков’ї: зруйновано завод, який працював на армію (фото, відео)

У Підмосков’ї 9 серпня стався вибух на Загорському оптико-механічному заводі. Інформацію соцмереж вже підтвердили офіційні російські пропагандисти.

У Сергієвому Посаді на території Загорського оптико-механічного заводу стався вибух, повідомило російське агентство ТАРС із посиланням на “співрозмовника” в екстрених службах. За попередніми даними, причиною НП став безпілотник. Пізніше інформацію про вибух підтвердив голова Сергієво-Посадського міського округу. Потім з’явилася версія, що причина вибуху – “людський фактор”.

Момент вибуху потрапив на відео камери спостереження.

А відео його наслідків поширюються соцмережами.

“За попередньою інформацією, у Сергієвому Посаді вибухнув ангар з піротехнікою”, – повідомило ТАРС з посиланням на екстрені служби.

Нібито зруйновано склад на площі 1,6 тис. кв. метрів. Також російські пропагандисти поінформували про 16 постраждалих. У будинках довкола епіцентру вибуху вилетіли вікна.

Жителі Підмосков’я постять відео “гриба”, що утворився після вибуху, з коментарями “о-о-ой, як страшно”.

Тим часом українські джерела зазначають, що завод, що вибухнув, працював на армію окупантів.

“На заводі виробляли оптичні приціли, тепловізори, головки самонаведення ракет, біноклі та прилади нічного бачення”, – написав блогер Денис Казанський.

Офіційні українські джерела поки що не робили заяв про причетність чи непричетність до вибуху.