Вибух у Підмосков’ї: зруйновано завод, який працював на армію (фото, відео)
У Підмосков’ї 9 серпня стався вибух на Загорському оптико-механічному заводі. Інформацію соцмереж вже підтвердили офіційні російські пропагандисти.
У Сергієвому Посаді на території Загорського оптико-механічного заводу стався вибух, повідомило російське агентство ТАРС із посиланням на “співрозмовника” в екстрених службах. За попередніми даними, причиною НП став безпілотник. Пізніше інформацію про вибух підтвердив голова Сергієво-Посадського міського округу. Потім з’явилася версія, що причина вибуху – “людський фактор”.
Момент вибуху потрапив на відео камери спостереження.
А відео його наслідків поширюються соцмережами.
“За попередньою інформацією, у Сергієвому Посаді вибухнув ангар з піротехнікою”, – повідомило ТАРС з посиланням на екстрені служби.
Нібито зруйновано склад на площі 1,6 тис. кв. метрів. Також російські пропагандисти поінформували про 16 постраждалих. У будинках довкола епіцентру вибуху вилетіли вікна.
Жителі Підмосков’я постять відео “гриба”, що утворився після вибуху, з коментарями “о-о-ой, як страшно”.
Тим часом українські джерела зазначають, що завод, що вибухнув, працював на армію окупантів.
“На заводі виробляли оптичні приціли, тепловізори, головки самонаведення ракет, біноклі та прилади нічного бачення”, – написав блогер Денис Казанський.
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Офіційні українські джерела поки що не робили заяв про причетність чи непричетність до вибуху.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 11:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Підмосков’ї 9 серпня стався вибух на Загорському оптико-механічному заводі. Інформацію соцмереж вже підтвердили офіційні російські пропагандисти".