Атака дронів на Москву: що в пошкодженій будівлі та що кажуть у ЗСУ (відео)
У ніч на 30 липня в Москві стався вибух у районі ділового центру “Москва-сіті”. Було пошкоджено фасади двох хмарочосів. Пропагандисти стверджують, що нібито зірвали атаку нібито українських безпілотників.
Як пише Міноборони РФ, один із дронів був знищений у повітрі над Одинцовським районом Московської області, два інші були придушені засобами РЕБ і впали на території “Москва-сіті”.
Вибух біля однієї з будівель потрапив на відео.
Внаслідок атаки дронів були незначно пошкоджені фасади двох офісних веж, жертв та постраждалих немає, пишуть пропагандисти з “РИА Новости” з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.
Відео: соцмережі
За інформацією The Insider, пошкоджено два поверхи у вежі “IQ-квартал”, також постраждала будівля “Око-2”.
Видання пише, що в “IQ-кварталі” розташовані офіси російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінцифри, а також Федеральне агентство у справах національностей, Росакредитація та Росстандарт.
Атаку дронів прокоментував в етері національного телемарафону спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
“У Росії завжди щось літає, і в Москві зокрема. Є ті, кого війна “не стосується” – вона вже стосується. Вже є певні настрої в Росії – щось прилітає, і гучно… Тому говорити про спокій у російській глибинці вже не доводиться. Вони отримали те, чого хотіли”, – заявив Ігнат.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Атака дронів на Москву: що в пошкодженій будівлі та що кажуть у ЗСУ (відео)»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2023 в 13:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч на 30 липня в Москві стався вибух у районі ділового центру “Москва-сіті”. Було пошкоджено фасади двох хмарочосів. Пропагандисти стверджують, що нібито зірвали атаку нібито українських безпілотників.".