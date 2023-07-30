Атака дронів на Москву: що в пошкодженій будівлі та що кажуть у ЗСУ (відео)

У ніч на 30 липня в Москві стався вибух у районі ділового центру “Москва-сіті”. Було пошкоджено фасади двох хмарочосів. Пропагандисти стверджують, що нібито зірвали атаку нібито українських безпілотників.

Як пише Міноборони РФ, один із дронів був знищений у повітрі над Одинцовським районом Московської області, два інші були придушені засобами РЕБ і впали на території “Москва-сіті”.

Вибух біля однієї з будівель потрапив на відео.

Внаслідок атаки дронів були незначно пошкоджені фасади двох офісних веж, жертв та постраждалих немає, пишуть пропагандисти з “РИА Новости” з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.

Відео: соцмережі

За інформацією The Insider, пошкоджено два поверхи у вежі “IQ-квартал”, також постраждала будівля “Око-2”.

Видання пише, що в “IQ-кварталі” розташовані офіси російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінцифри, а також Федеральне агентство у справах національностей, Росакредитація та Росстандарт.

Атаку дронів прокоментував в етері національного телемарафону спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“У Росії завжди щось літає, і в Москві зокрема. Є ті, кого війна “не стосується” – вона вже стосується. Вже є певні настрої в Росії – щось прилітає, і гучно… Тому говорити про спокій у російській глибинці вже не доводиться. Вони отримали те, чого хотіли”, – заявив Ігнат.