Атака дронов на Москву: что в поврежденном здании и что говорят в ВСУ (видео)

В ночь на 30 июля в Москве произошел взрыв в районе делового центра «Москва-сити». Были повреждены фасады двух небоскребов. Пропагандисты утверждают, что якобы сорвали атаку якобы украинских беспилотников.

Как пишет Минобороны РФ, один из дронов был уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, два других были подавлены средствами РЭБ и упали на территории «Москва-сити».

Взрыв у одного из зданий попал на видео.

В результате атаки дронов были незначительно повреждены фасады двух офисных башен, жертв и пострадавших нет, пишут пропагандисты из «РИА Новости» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Видео: соцсети

По информации The Insider, повреждены два этажа в башне «IQ-квартал», также пострадало здание «Око-2».

Издание пишет, что в «IQ-квартале» расположены офисы российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минцифры, а также Федеральное агентство по делам национальностей, Росаккредитация и Росстандарт.

Атаку дронов прокомментировал в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«В России всегда что-то летает, и в Москве в том числе. Тех, кого война «не касается», она уже касается. Уже есть определенные настроения в России — что-то прилетает, прилетает громко. Поэтому говорить о российском покое в глубинке уже не приходится. Они получили то, что хотели», — заявил Игнат.