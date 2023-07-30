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Атака дронов на Москву: что в поврежденном здании и что говорят в ВСУ (видео)

Мир 13:52   30.07.2023
Елена Нагорная
Атака дронов на Москву: что в поврежденном здании и что говорят в ВСУ (видео)

В ночь на 30 июля в Москве произошел взрыв в районе делового центра «Москва-сити». Были повреждены фасады двух небоскребов. Пропагандисты утверждают, что якобы сорвали атаку якобы украинских беспилотников.

Как пишет Минобороны РФ, один из дронов был уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, два других были подавлены средствами РЭБ и упали на территории «Москва-сити».

Взрыв у одного из зданий попал на видео.

В результате атаки дронов были незначительно повреждены фасады двух офисных башен, жертв и пострадавших нет, пишут пропагандисты из «РИА Новости» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Видео: соцсети

По информации The Insider, повреждены два этажа в башне «IQ-квартал», также пострадало здание «Око-2».

Издание пишет, что в «IQ-квартале» расположены офисы российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минцифры, а также Федеральное агентство по делам национальностей, Росаккредитация и Росстандарт.

Атаку дронов прокомментировал в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«В России всегда что-то летает, и в Москве в том числе. Тех, кого война «не касается», она уже касается. Уже есть определенные настроения в России — что-то прилетает, прилетает громко. Поэтому говорить о российском покое в глубинке уже не приходится. Они получили то, что хотели», — заявил Игнат.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июля 2023 в 13:52;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 30 июля в Москве произошел взрыв в районе делового центра «Москва-сити». Были повреждены фасады двух небоскребов. Пропагандисты утверждают, что якобы сорвали атаку якобы украинских беспилотников.".