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Взрыв в Подмосковье: разрушен завод, работавший на армию (фото, видео)

Мир 11:40   09.08.2023
Оксана Горун
Взрыв в Подмосковье: разрушен завод, работавший на армию (фото, видео) Фото: соцсети

В Подмосковье 9 августа произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. Информацию соцсетей уже подтвердили официальные российские пропагандисты.

В Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв, сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на «собеседника» в экстренных службах. По предварительным данным, причиной ЧП стал беспилотник.  Позже информацию о взрыве подтвердил глава Сергиево-Посадского городского округа. Затем появилась версия, что причина взрыва — «человеческий фактор».

Момент взрыва попал на видео камер наблюдения.

А видео его последствий распространяются по соцсетям.

«По предварительной информации, в Сергиевом Посаде взорвался ангар с пиротехникой», — сообщило ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Якобы разрушен склад на площади 1,6 тыс. кв. метров. Также российские пропагандисты проинформировали о 16 пострадавших. В домах вокруг эпицентра взрыва вылетели окна.

Жители Подмосковья постят видео «гриба», образовавшегося после взрыва, с комментариями «о-о-ой, как страшно».

Тем временем украинские источники отмечают, что взорвавшийся завод работал на армию оккупантов.

«На заводе производили оптические прицелы, тепловизоры, головки самонаведения ракет, бинокли и приборы ночного видения», — написал блогер Денис Казанский.

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Официальные украинские источники пока не делали заявлений о причастности или непричастности к взрыву.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия; Теги: , , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Подмосковье 9 августа произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. Информацию соцсетей уже подтвердили официальные российские пропагандисты".