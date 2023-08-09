Взрыв в Подмосковье: разрушен завод, работавший на армию (фото, видео)
В Подмосковье 9 августа произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. Информацию соцсетей уже подтвердили официальные российские пропагандисты.
В Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв, сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на «собеседника» в экстренных службах. По предварительным данным, причиной ЧП стал беспилотник. Позже информацию о взрыве подтвердил глава Сергиево-Посадского городского округа. Затем появилась версия, что причина взрыва — «человеческий фактор».
Момент взрыва попал на видео камер наблюдения.
А видео его последствий распространяются по соцсетям.
«По предварительной информации, в Сергиевом Посаде взорвался ангар с пиротехникой», — сообщило ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Якобы разрушен склад на площади 1,6 тыс. кв. метров. Также российские пропагандисты проинформировали о 16 пострадавших. В домах вокруг эпицентра взрыва вылетели окна.
Жители Подмосковья постят видео «гриба», образовавшегося после взрыва, с комментариями «о-о-ой, как страшно».
Тем временем украинские источники отмечают, что взорвавшийся завод работал на армию оккупантов.
«На заводе производили оптические прицелы, тепловизоры, головки самонаведения ракет, бинокли и приборы ночного видения», — написал блогер Денис Казанский.
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Официальные украинские источники пока не делали заявлений о причастности или непричастности к взрыву.
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 11:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Подмосковье 9 августа произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. Информацию соцсетей уже подтвердили официальные российские пропагандисты".