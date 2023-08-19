Как атаки дронов по Москве защищают Харьков от ракет С-300 — мнение
Атаки неизвестных беспилотников, которые регулярно не дают спокойно спать жителям столицы страны-агрессора, заставляют врага оттягивать свое ПВО из приграничных районов. В том числе — те самые комплексы С-300, которые россияне используют для запуска ракет по Харькову.
Такое мнение высказал харьковский журналист и историк Андрей Попов в facebook.
«Атаки дронами — это не просто пиар. Даже если они никуда не попадают, они заставляют РФ прикрывать свой «срам», оттягивая ПВО с фронта и из приграничных регионов. Помните как в прошлом году «привычным» было наблюдать по 15-20 пусков ракет от С-300 за одну ночь? А теперь и пять за неделю — уже событие. Потому что у РФ мало пусковых для С-300. Им тупо не хватает, чтобы и Путина ПВО обложить со всех сторон, и войска прикрыть, и еще по Харькову, Запорожью и другим городам пускать десятками и сотнями ракеты от С-300. И все это из-за якобы бесполезных атак дронами по Москве. И вновь — это не так эффектно, но по-прежнему эффективно. Просто эффект этот надо смотреть в другой плоскости — не в масштабах нанесенного урона, а в сокращении урона, который нам могут нанести россияне, если эти дроны «пачками» не пускать по РФ», — считает Попов.
Вопрос «бесполезности» атак дронов по территории РФ он поднял в контексте участившихся публикаций в западных СМИ о якобы «небольших успехах» ВСУ на фронте и попытках атаками на Москву «поднять боевой дух внутри страны». Журналист также высказал мнение о том, зачем западные коллеги постоянно обсуждают вопросы «неуспешности» украинского контрнаступления.
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«К чему иноСМИ это мусолят все время? Потому что западные военные пытаются переложить ответственность за провалы НАТОвской доктрины начала контрнаступления на украинцев. А это именно провал — после чего наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что тут происходит. И те пытаются оправдываться. Дескать, это не НАТОвские доктрины и советники оказались бесполезны против РФ — это ВСУ «не умеет в общевойсковой бой» (они так называют атаки в лоб на укрепленные позиции без авиации). Хотя на практике вся современная доктрина НАТО сводится к доминированию в воздухе. Без этого все их наработки оказались бесполезны в масштабном военном конфликте. У НАТО почти нет ПВО, мало техники для разминирования и т.д., и т. п. Короче — эти все разговоры это не про «провалы ВСУ», а про то, на что на Западе десятилетиями осваивали бюджеты. И если вдруг окажется, что все их доктрины (и траты) в современной войне малоэффективны, то выходит триллионы долларов были потрачены зря. Это одна из причин, почему американцы не хотят давать самолеты т к. если окажется, что их реально сбить (а F-16 отнюдь не вундервафля — вполне сбиваются), то это будет удар по всем западным наработкам и доктринам за последние лет 80. А ВСУ все делает правильно — вместо бестолковых лобовых атак, которые навязывают западные советники, наши истощают войска РФ и планомерно снижают их боеспособность. Это не так эффектно, но вполне эффективно. И нервозность Кремля это лишь доказывает. Российские доктрины, к слову, ВСУ уже тоже «обнулили». Просто западным наблюдателям и российским обывателям трудно признавать правоту украинцев», — подчеркнул Попов.
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- • Дата публикации материала: 19 августа 2023 в 21:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Атаки неизвестных беспилотников, которые регулярно не дают спокойно спать жителям столицы страны-агрессора, заставляют врага оттягивать свое ПВО из приграничных районов. В том числе — те самые комплексы С-300, которые россияне используют для запуска ракет по Харькову".