Удары ВСУ по тылам в РФ подрывают боевой дух российских войск в Украине — ISW

Удары украинских беспилотников по объектам в РФ вызывают недовольство в среде пропагандистов и критику военного командования. Особо «впечатлило» россиян уничтожение стратегического бомбардировщика Ту-22М3.

О реакции в стане оккупантов на то, что войну не удается «запереть» на территории Украины, пишут аналитики Института изучения войны (ISW) в актуальном обзоре. Традиционно российские пропагандисты требуют «ответить ударом по центрам принятия решений». Но к этому добавились уже и откровенные призывы убивать семьи и детей украинских лиц, принимающих решения.

«Военные блогеры ссылались на предыдущую советскую и российскую ответные стратегии в Ливане и на Северном Кавказе. А один военный блогер утверждал, что российским чиновникам легко игнорировать необходимость возмездия, потому что украинские удары напрямую не влияют на их средства к существованию. 20 августа бывший посол «Луганской Народной Республики (ЛНР)» в России Родион Мирошник заявил, что удары по Москве становятся нормой после трех дней подряд предполагаемых украинских ударов по городу, и призвал российские силы нанести ответные удары «лично болезненно» тем, кто принимает решения», — пересказали заявления россиян в ISW.

Среди ударов, которыми возмущались в российских сетях, — «прилеты» по Керченскому мосту, железнодорожной станции в Курске . Но наиболее болезненным оказалось уничтожение стратегического бомбардировщика Ту-22М3 прямо на военном аэродроме.

«Российские военные блогеры раскритиковали Минобороны России за то, что оно не предотвратило предполагаемую атаку украинских беспилотников на авиабазу Сольцы в Новгородской области 19 августа и преуменьшило серьезность повреждений базирующихся там самолетов. 19 августа Минобороны России заявило, что российские силы сбили украинский беспилотник из стрелкового оружия и что в результате пожара был поврежден один самолет, но пожарные оперативно потушили огонь. На снимках, опубликованных 20 августа, видно, как на авиабазе Сольцы горит дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. Российский инсайдерский источник утверждал, что, по словам свидетелей, огонь повредил или полностью уничтожил два самолета. Несколько российских блогеров утверждали, что украинские силы использовали небольшой и относительно недорогой дрон-квадрокоптер для проведения атаки, и критиковали Минобороны России за то, что самолеты не хранились в ангарах, отмечая, что даже элементарные защитные конструкции и сети надежны против квадрокоптеров. Повреждение или даже уничтожение двух самолетов Ту-22М3 само по себе не приведет к серьезным последствиям в военном отношении, но реакции российских блогеров на нападение показывают, как такие глубокие атаки поддерживают более масштабные усилия Украины по снижению морального духа в России», — считают в Институте изучения войны.

Там отметили, что моральный эффект от подобных атак уже есть.

«Украинские удары по российским тылам явно подрывают боевой дух российских войск в Украине, что может угрожать стабильности российской обороны на нескольких критических участках фронта. Российские передовые части, особенно на юге Украины, часто боролись с падением боевого духа после украинских ударов по тылам», — прокомментировали аналитики.

По их мнению, если в результате падения морального духа из строя выйдет одно из российских передовых подразделений, то это может вызвать панику и значительно снизить боеспособность других российских сил.

«Российским силам, вероятно, не хватает необходимых резервов для ротации или быстрой замены вышедших из строя частей, как ранее оценил ISW, что делает обязательным сохранение боевого духа в передовых частях. Моральные проблемы, связанные с обороной России от украинских контрнаступательных операций, имеют значение только в том случае, если украинские силы могут сломить боевой дух России до предела и воспользоваться этим; эти моральные проблемы не будут иметь значения, если российские силы не сломаются под этим давлением. Невозможно предсказать, когда и где российское подразделение может сломаться под постоянным давлением, но украинские силы создают условия, повышающие вероятность такого развития событий», — подытожили в ISW.