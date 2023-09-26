ПО для дронов: экс-чиновница мэрии Харькова вернула млн на счет казначейства

Бывшая руководительница управления городского совета, подозреваемая в присвоении 3 миллионов гривен из бюджета Харькова на закупки программного обеспечения для несуществующих беспилотников, вернула 1,7 миллиона гривен на счет казначейства.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он добавил, что суд арестовал также автомобили и имущество подозреваемых.

Напомним, по версии следствия, в конце 2022 года управление Харьковского горсовета заказало ФЛП услуги по разработке программного обеспечения для беспилотников на 3 миллиона гривен. Как оказалось, никаких дронов на балансе горсовета нет. У программистов из Винницы приобрели недоработанное программное обеспечение и заплатили за него более миллиона гривен, а оставшуюся сумму — около 2 миллионов — руководитель управления и предприниматель поделили между собой. Обоим сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

В ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщали, что закупку о предоставлении услуг по разработке программного обеспечения для БпЛА проводило управление инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского горсовета, которое возглавляла Виктория Грецкая-Миргородская. Более 3 миллионов гривен были перечислены ФЛП Зайцев Виталий Егорович. Виталий Зайцев является директором ООО «Харьковский технологический университет «Шаг».