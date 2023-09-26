ПО для дронов: экс-чиновница мэрии Харькова вернула млн на счет казначейства
Бывшая руководительница управления городского совета, подозреваемая в присвоении 3 миллионов гривен из бюджета Харькова на закупки программного обеспечения для несуществующих беспилотников, вернула 1,7 миллиона гривен на счет казначейства.
Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Он добавил, что суд арестовал также автомобили и имущество подозреваемых.
Напомним, по версии следствия, в конце 2022 года управление Харьковского горсовета заказало ФЛП услуги по разработке программного обеспечения для беспилотников на 3 миллиона гривен. Как оказалось, никаких дронов на балансе горсовета нет. У программистов из Винницы приобрели недоработанное программное обеспечение и заплатили за него более миллиона гривен, а оставшуюся сумму — около 2 миллионов — руководитель управления и предприниматель поделили между собой. Обоим сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.
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В ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщали, что закупку о предоставлении услуг по разработке программного обеспечения для БпЛА проводило управление инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского горсовета, которое возглавляла Виктория Грецкая-Миргородская. Более 3 миллионов гривен были перечислены ФЛП Зайцев Виталий Егорович. Виталий Зайцев является директором ООО «Харьковский технологический университет «Шаг».
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 14:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывшая руководительница управления городского совета, подозреваемая в присвоении 3 миллионов гривен из бюджета Харькова на закупки программного обеспечения для несуществующих беспилотников, вернула 1,7 миллиона гривен на счет казначейства.".