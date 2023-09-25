Live
  • Вт 26.09.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.87
    • 🟢

ПО для БпЛА: экс-чиновнице мэрии Харькова и бизнесмену избрали меры пресечения

Общество 18:15   25.09.2023
Елена Нагорная
ПО для БпЛА: экс-чиновнице мэрии Харькова и бизнесмену избрали меры пресечения Фото: Сергей Болвинов

Московский райсуд Харькова избрал меры пресечения обоим фигурантам дела о присвоении 3 миллионов гривен из бюджета Харькова на закупке программного обеспечения для несуществующих беспилотников.

Бывшая руководитель управления городского совета и предприниматель в сфере IT будут находиться под ночным домашним арестом с 21:00 до 7:00, сообщил журналистам спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Напомним, по версии следствия, в конце 2022 года управление Харьковского горсовета заказало ФЛП услуги по разработке программного обеспечения для беспилотников на 3 миллиона гривен. Как оказалось, никаких дронов на балансе горсовета нет. У программистов из Винницы приобрели недоработанное программное обеспечение и заплатили за него более миллиона гривен, а оставшуюся сумму — около 2 миллионов — руководитель управления и предприниматель поделили между собой. Обоим сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

«В суде будем настаивать на содержании под стражей на время следствия», — писал в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов и заверял, что ни одному из фигурантов не помогут ни должность, ни связи.

Читайте также: Чиновница горсовета и предприниматель украли из бюджета Харькова 3 млн грн

В ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщали, что закупку о предоставлении услуг по разработке программного обеспечения для БпЛА проводило управление инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского горсовета, которое возглавляла Виктория Грецкая-Миргородская. Более 3 миллионов гривен были перечислены ФЛП Зайцев Виталий Егорович. Виталий Зайцев является директором ООО «Харьковский технологический университет «Шаг».

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Замначальника ХОВА Логвинова в прошлом имела «устойчивые связи» с РФ — ХАЦ
Замначальника ХОВА Логвинова в прошлом имела «устойчивые связи» с РФ — ХАЦ
25.09.2023, 23:28
В Харькове во вторник — военные учения: важная информация для горожан
В Харькове во вторник — военные учения: важная информация для горожан
25.09.2023, 17:55
Дым над Харьковом: причины и официальная информация о состоянии воздуха
Дым над Харьковом: причины и официальная информация о состоянии воздуха
25.09.2023, 20:24
Генштаб назвал три села Харьковщины, вблизи которых ударила авиация РФ
Генштаб назвал три села Харьковщины, вблизи которых ударила авиация РФ
25.09.2023, 20:01
Контрдиверсионные мероприятия СБУ и военных продлятся в Харькове два дня
Контрдиверсионные мероприятия СБУ и военных продлятся в Харькове два дня
25.09.2023, 20:41
Сегодня 26 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 сентября: какой праздник и день в истории
26.09.2023, 06:00

Новости по теме:

23:06
ПО для дронов: имущество экс-чиновницы мэрии Харькова и айтишника арестовали
11:07
Атаки дронами заставляют РФ прикрывать свой «срам» — журналист
10:04
Удары ВСУ по тылам в РФ подрывают боевой дух российских войск в Украине — ISW
16:02
Как в ВСУ воюет «Баба Яга», рассказали в харьковской 92 ОМБр
09:46
Харьковский командир анонсировал возможность ударов по военным объектам в РФ

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «ПО для БпЛА: экс-чиновнице мэрии Харькова и бизнесмену избрали меры пресечения»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 18:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Московский райсуд Харькова избрал меры пресечения обоим фигурантам дела о присвоении 3 миллионов гривен из бюджета Харькова на закупке программного обеспечения для несуществующих беспилотников.".