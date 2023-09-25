ПО для БпЛА: экс-чиновнице мэрии Харькова и бизнесмену избрали меры пресечения

Московский райсуд Харькова избрал меры пресечения обоим фигурантам дела о присвоении 3 миллионов гривен из бюджета Харькова на закупке программного обеспечения для несуществующих беспилотников.

Бывшая руководитель управления городского совета и предприниматель в сфере IT будут находиться под ночным домашним арестом с 21:00 до 7:00, сообщил журналистам спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Напомним, по версии следствия, в конце 2022 года управление Харьковского горсовета заказало ФЛП услуги по разработке программного обеспечения для беспилотников на 3 миллиона гривен. Как оказалось, никаких дронов на балансе горсовета нет. У программистов из Винницы приобрели недоработанное программное обеспечение и заплатили за него более миллиона гривен, а оставшуюся сумму — около 2 миллионов — руководитель управления и предприниматель поделили между собой. Обоим сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

«В суде будем настаивать на содержании под стражей на время следствия», — писал в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов и заверял, что ни одному из фигурантов не помогут ни должность, ни связи.

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В ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщали, что закупку о предоставлении услуг по разработке программного обеспечения для БпЛА проводило управление инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского горсовета, которое возглавляла Виктория Грецкая-Миргородская. Более 3 миллионов гривен были перечислены ФЛП Зайцев Виталий Егорович. Виталий Зайцев является директором ООО «Харьковский технологический университет «Шаг».