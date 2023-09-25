Live
  • Вт 26.09.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.87
    • 🟢

ПЗ для дронів: ексчиновниці мерії Харкова і підприємцю обрали запобіжні заходи

Суспільство 18:15   25.09.2023
Олена Нагорна
ПЗ для дронів: ексчиновниці мерії Харкова і підприємцю обрали запобіжні заходи

Московський райсуд Харкова обрав запобіжні заходи обом фігурантам справи про присвоєння 3 мільйонів гривень з бюджету Харкова на закупівлі програмного забезпечення для неіснуючих безпілотників.

Колишня керівниця управління міської ради та підприємець у сфері IT перебуватимуть під нічним домашнім арештом з 21:00 до 7:00, повідомив журналістам речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Нагадаємо, за версією слідства, наприкінці 2022 року управління Харківської міськради замовило ФОП послуги з розробки програмного забезпечення для безпілотників на 3 мільйони гривень. Як виявилось, жодних дронів на балансі міськради немає. У програмістів з Вінниці придбали недопрацьоване програмне забезпечення і заплатили за нього понад мільйон гривень, а решту – близько 2 мільйонів – керівниця управління та підприємець поділили між собою. Обом повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

“У суді наполягатимемо на утриманні під вартою на час слідства”, – писав у фейсбуці начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов і запевняв, що жодному з фігурантів не допоможуть ані посада, ані зв’язки.

Читайте також: Чиновниця міськради та підприємець вкрали з бюджету Харкова 3 млн грн

У ГО “Харківський антикорупційний центр” повідомляли, що закупівлю щодо надання послуг з розробки програмного забезпечення для БпЛА проводило управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Харківської міськради, яке очолювала Вікторія Грецька-Миргородська. Понад 3 мільйони гривень було перераховано ФОП Зайцев Віталій Єгорійович. Віталій Зайцев є директором ТОВ “Харківський технологічний університет “Шаг”.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Сьогодні 26 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 вересня: яке свято та день в історії
26.09.2023, 06:00
Адмірала Соколова і 33 офіцерів знищили ССО в штабі ЧФ рф в Севастополі
Адмірала Соколова і 33 офіцерів знищили ССО в штабі ЧФ рф в Севастополі
25.09.2023, 15:52
«Бізнес» на ухилянтах: судитимуть харків’янку, яка «вирішувала» питання з ВЛК
«Бізнес» на ухилянтах: судитимуть харків’янку, яка «вирішувала» питання з ВЛК
25.09.2023, 11:20
Заступниця начальника ХОВА Логвинова раніше мала “стійкі зв’язки” з РФ – ХАЦ
Заступниця начальника ХОВА Логвинова раніше мала “стійкі зв’язки” з РФ – ХАЦ
25.09.2023, 23:28
Контрдиверсійні заходи СБУ та військових триватимуть у Харкові два дні. Деталі
Контрдиверсійні заходи СБУ та військових триватимуть у Харкові два дні. Деталі
25.09.2023, 20:41
Дим над Харковом: причини та офіційна інформація про стан повітря
Дим над Харковом: причини та офіційна інформація про стан повітря
25.09.2023, 20:24

Новини за темою:

23:06
ПЗ для дронів: майно експосадовниці мерії Харкова та айтішника заарештували
11:07
Атаки дронами змушують РФ прикривати свій “сором”
10:04
Удари ЗСУ по тилах РФ підривають бойовий дух російських військ в Україні – ISW
16:02
Як у ЗСУ воює “Баба Яга”, розповіли в харківській 92 ОМБр
09:46
Харківський командир анонсував можливість ударів по військових об’єктах у РФ

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «ПЗ для дронів: ексчиновниці мерії Харкова і підприємцю обрали запобіжні заходи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 18:15;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Московський райсуд Харкова обрав запобіжні заходи обом фігурантам справи про присвоєння 3 мільйонів гривень з бюджету Харкова на закупівлі програмного забезпечення для неіснуючих безпілотників.".