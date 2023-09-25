ПЗ для дронів: ексчиновниці мерії Харкова і підприємцю обрали запобіжні заходи

Московський райсуд Харкова обрав запобіжні заходи обом фігурантам справи про присвоєння 3 мільйонів гривень з бюджету Харкова на закупівлі програмного забезпечення для неіснуючих безпілотників.

Колишня керівниця управління міської ради та підприємець у сфері IT перебуватимуть під нічним домашнім арештом з 21:00 до 7:00, повідомив журналістам речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Нагадаємо, за версією слідства, наприкінці 2022 року управління Харківської міськради замовило ФОП послуги з розробки програмного забезпечення для безпілотників на 3 мільйони гривень. Як виявилось, жодних дронів на балансі міськради немає. У програмістів з Вінниці придбали недопрацьоване програмне забезпечення і заплатили за нього понад мільйон гривень, а решту – близько 2 мільйонів – керівниця управління та підприємець поділили між собою. Обом повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

“У суді наполягатимемо на утриманні під вартою на час слідства”, – писав у фейсбуці начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов і запевняв, що жодному з фігурантів не допоможуть ані посада, ані зв’язки.

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У ГО “Харківський антикорупційний центр” повідомляли, що закупівлю щодо надання послуг з розробки програмного забезпечення для БпЛА проводило управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Харківської міськради, яке очолювала Вікторія Грецька-Миргородська. Понад 3 мільйони гривень було перераховано ФОП Зайцев Віталій Єгорійович. Віталій Зайцев є директором ТОВ “Харківський технологічний університет “Шаг”.