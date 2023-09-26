ПЗ для БпЛА: ексчиновниця мерії Харкова повернула млн на рахунок казначейства
Колишня керівниця управління міської ради, яку підозрюють у присвоєнні 3 мільйонів гривень з бюджету Харкова на закупівлі програмного забезпечення для неіснуючих безпілотників, повернула 1,7 мільйона гривень на рахунок казначейства.
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Він додав, що суд наклав арешт також на автомобілі та майно підозрюваних.
Нагадаємо, за версією слідства, наприкінці 2022 року управління Харківської міськради замовило ФОП послуги з розробки програмного забезпечення для безпілотників на 3 мільйони гривень. Як виявилось, жодних дронів на балансі міськради немає. У програмістів з Вінниці придбали недопрацьоване програмне забезпечення і заплатили за нього понад мільйон гривень, а решту – близько 2 мільйонів – керівниця управління та підприємець поділили між собою. Обом повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.
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У ГО “Харківський антикорупційний центр” повідомляли, що закупівлю щодо надання послуг з розробки програмного забезпечення для БпЛА проводило управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Харківської міськради, яке очолювала Вікторія Грецька-Миргородська. Понад 3 мільйони гривень було перераховано ФОП Зайцев Віталій Єгорійович. Віталій Зайцев є директором ТОВ “Харківський технологічний університет “Шаг”.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 14:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишня керівниця управління міської ради, яку підозрюють у присвоєнні 3 мільйонів гривень з бюджету Харкова на закупівлі програмного забезпечення для неіснуючих безпілотників, повернула 1,7 мільйона гривень на рахунок казначейства.".