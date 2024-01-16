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«Должны быть начеку»: к возможным блэкаутам готовятся на Харьковщине (видео)

Общество 18:24   16.01.2024
Елена Нагорная
«Должны быть начеку»: к возможным блэкаутам готовятся на Харьковщине (видео) Фото: facebook Сергея Зеленского

О готовности «пунктов несокрушимости» на случай длительного отключения электроэнергии говорили на аппаратном совещании Харьковской ОВА.

В связи с улучшением погодных условий 179 «пунктов несокрушимости» в регионе работают круглосуточно, 748 — по графикам. Готовы к открытию еще 26, доложил директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

«В случае ухудшения погодных условий или аварийного отключения поставки электрической или тепловой энергии более чем на три часа «пункты несокрушимости» переводятся в круглосуточный режим. Все они обеспечены электрогенераторами и средствами автономного отопления. За каждым пунктом закреплены ответственные лица», — сообщил Сокол.

«У нас работает штаб, созданный по линии Министерства внутренних дел, который готов реагировать на те вызовы, которые у нас будут в случае повреждения нашей критической инфраструктуры. Здесь все мы должны быть начеку», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Видео: ХОВА

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 18:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О готовности «пунктов несокрушимости» на случай длительного отключения электроэнергии говорили на аппаратном совещании Харьковской ОВА.".