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“Маємо бути напоготові”: до можливих блекаутів готуються на Харківщині (відео)

Політика 18:24   16.01.2024
Олена Нагорна
“Маємо бути напоготові”: до можливих блекаутів готуються на Харківщині (відео) Фото: Фейсбук Сергія Зеленського

Про готовність “пунктів незламності” на випадок тривалого вимкнення електроенергії говорили на апаратній нараді Харківської ОВА.

У зв’язку з покращенням погодних умов 179 “пунктів незламності” в регіоні працюють цілодобово, 748 – за графіками. Готові до відкриття ще 26, доповів директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

У разі погіршення погодних умов або аварійного відключення постачання електричної або теплової енергії більш ніж на три години “пункти незламності” переводяться в цілодобовий режим. Усі вони забезпечені електрогенераторами та засобами автономного опалення. За кожним пунктом закріплені відповідальні особи“, — повідомив Сокол.

У нас працює штаб, створений по лінії Міністерства внутрішніх справ, який готовий реагувати на ті виклики, які у нас будуть у випадку пошкодження нашої критичної інфраструктури. Тут всі ми маємо бути напоготові“, – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Відео: ХОВА

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 18:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про готовність “пунктів незламності” на випадок тривалого вимкнення електроенергії говорили на апаратній нараді Харківської ОВА.".