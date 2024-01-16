“Маємо бути напоготові”: до можливих блекаутів готуються на Харківщині (відео)

Про готовність “пунктів незламності” на випадок тривалого вимкнення електроенергії говорили на апаратній нараді Харківської ОВА.

У зв’язку з покращенням погодних умов 179 “пунктів незламності” в регіоні працюють цілодобово, 748 – за графіками. Готові до відкриття ще 26, доповів директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

“У разі погіршення погодних умов або аварійного відключення постачання електричної або теплової енергії більш ніж на три години “пункти незламності” переводяться в цілодобовий режим. Усі вони забезпечені електрогенераторами та засобами автономного опалення. За кожним пунктом закріплені відповідальні особи“, — повідомив Сокол.

“У нас працює штаб, створений по лінії Міністерства внутрішніх справ, який готовий реагувати на ті виклики, які у нас будуть у випадку пошкодження нашої критичної інфраструктури. Тут всі ми маємо бути напоготові“, – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Відео: ХОВА