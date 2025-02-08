Обвинил товарища в «подкате» к жене и требовал $3000. Ситуация в Харькове

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, 34-летний мужчина требовал деньги от своего знакомого потому, что якобы тот посылал его жене сообщения с сексуальным подтекстом.

«Мужчина решил, что из-за этой «истории» знакомый обязан передать ему 3000 долларов, чтобы «компенсировать моральный ущерб». Впоследствии делец решил снизить «ставку» и объявил сумму в размере 2300 долларов. Во время общения он постоянно угрожал мужчине физической расправой и убийством», — выяснили в прокуратуре.

Вероятного вымогателя задержали 7 февраля возле одного из торговых центров Харькова. Мужчине сообщили о подозрении в вымогательстве, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УКУ).

Сейчас ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Если вину докажут, фигуранту грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.