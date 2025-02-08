Звинуватив товариша у «підкаті» до дружини і вимагав $3000. Ситуація в Харкові
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, 34-річний чоловік вимагав гроші від свого знайомого, бо той нібито надсилав його дружині повідомлення з сексуальним підтекстом.
«Чоловік вирішив, що через цю «історію» знайомий зобовʼязаний передати йому 3000 доларів, щоб «компенсувати моральну шкоду». Згодом ділок вирішив знизити «ставку» та оголосив суму у розмірі 2300 доларів. Під час спілкування він постійно погрожував чоловіку фізичною розправою та вбивством», – з’ясували у прокуратурі.
Ймовірного вимагача затримали 7 лютого біля одного з торгових центрів Харкова. Чоловіку повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 ККУ).
Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує від 7 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гроші, доллары, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2025 в 18:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, 34-річний чоловік вимагав гроші від свого знайомого, бо той нібито надсилав його дружині повідомлення з сексуальним підтекстом.".