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Звинуватив товариша у «підкаті» до дружини і вимагав $3000. Ситуація в Харкові

Суспільство 18:49   08.02.2025
Вікторія Яковенко
Звинуватив товариша у «підкаті» до дружини і вимагав $3000. Ситуація в Харкові Фото: Харківська обласна прокуратура

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, 34-річний чоловік вимагав гроші від свого знайомого, бо той нібито надсилав його дружині повідомлення з сексуальним підтекстом.

«Чоловік вирішив, що через цю «історію» знайомий зобовʼязаний передати йому 3000 доларів, щоб «компенсувати моральну шкоду». Згодом ділок вирішив знизити «ставку» та оголосив суму у розмірі 2300 доларів. Під час спілкування він постійно погрожував чоловіку фізичною розправою та вбивством», – з’ясували у прокуратурі.

Ймовірного вимагача затримали 7 лютого біля одного з торгових центрів Харкова. Чоловіку повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 ККУ).

Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує від 7 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

вымагал деньги в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2025 в 18:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, 34-річний чоловік вимагав гроші від свого знайомого, бо той нібито надсилав його дружині повідомлення з сексуальним підтекстом.".