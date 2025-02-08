Торгував неіснуючими Starlink: чоловік у Харкові отримав підозру

34-річного чоловіка в Харкові підозрюють у шахрайстві. Правоохоронці з’ясували, що він торгував в інтернеті товаром, якого в нього не було.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, фігурант розмістив на відомій інтернет-платформі оголошення про продаж супутникового термінала Starlink. Стало відомо, що насправді ж такого товару в нього не було.

«Зловмисник оцінив один комплект у 18 тисяч гривень, навмисно занижуючи вартість, щоб привабити потенційних покупців», – зазначили у поліції.

Правоохоронці розповіли, що жертвою ймовірного шахрая стала жінка. Вони, кажуть, замовила кілька комплектів Starlink і перерахувала гроші на рахунок чоловіка.

«Отримавши кошти, чоловік не відправив товар і перестав виходити на зв’язок», – додали у поліції.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує обмеження волі до трьох років.