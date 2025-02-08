Live
  • Сб 08.02.2025
  • Харьков  -3°С
  • USD 41.49
  • EUR 42.98

Торговал несуществующими Starlink: мужчина в Харькове получил подозрение

Общество 11:12   08.02.2025
Виктория Яковенко
Торговал несуществующими Starlink: мужчина в Харькове получил подозрение Фото: ГУНП в Харьковской области

34-летнего мужчину в Харькове подозревают в мошенничестве. Правоохранители выяснили, что он торговал в интернете товаром, которого у него не было.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигурант разместил на известной интернет-платформе объявление о продаже спутникового терминала Starlink. Стало известно, что на самом деле такого товара у него не было.

«Злоумышленник оценил один комплект в 18 тысяч гривен, намеренно занижая стоимость, чтобы привлечь потенциальных покупателей», — отметили в полиции.

Правоохранители рассказали, что жертвой вероятного мошенника стала женщина. Она, говорят, заказали несколько комплектов Starlink и перечислили деньги на счет мужчины.

«Получив средства, мужчина не отправил товар и перестал выходить на связь», — добавили в полиции.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Если вину докажут, ему грозит ограничение свободы до трех лет.

Читайте также: «Забирай посылку или прострелю колени»: в Харькове терроризировали пенсионеров

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Забирай посылку или прострелю колени»: в Харькове терроризировали пенсионеров
«Забирай посылку или прострелю колени»: в Харькове терроризировали пенсионеров
07.02.2025, 20:18
«Стоит подготовиться»: где РФ может попытаться прорваться на Харьковщине
«Стоит подготовиться»: где РФ может попытаться прорваться на Харьковщине
08.02.2025, 10:36
Нужно быть осторожными – Терехов назвал наиболее пострадавшие районы Харькова
Нужно быть осторожными – Терехов назвал наиболее пострадавшие районы Харькова
07.02.2025, 16:42
Новости Харькова — главное за 8 февраля: пожар из-за курения, удары КАБ
Новости Харькова — главное за 8 февраля: пожар из-за курения, удары КАБ
08.02.2025, 12:03
Сегодня 8 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 февраля: какой праздник и день в истории
08.02.2025, 06:00
15 КАБов и 10 НАР прилетели по северу Харьковщины за сутки – ВСУ
15 КАБов и 10 НАР прилетели по северу Харьковщины за сутки – ВСУ
08.02.2025, 12:02

Новости по теме:

10:42
ВС РФ под Волчанском используют Starlink — ОТГВ «Харьков»
20:39
Сертификаты на генераторы и «старлинки» Терехов раздал бизнесменам Харькова
17:33
У ВСУ отключились терминалы Starlink в день наступления РФ на Харьковщину — WP
15:29
Связь в Харьковской области восстанавливают с помощью 150 комплектов Starlink
21:02
Вакарчук в Харькове: привез Starlink и спел у памятника Шевченко (фото, видео)

Вы читали новость: «Торговал несуществующими Starlink: мужчина в Харькове получил подозрение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2025 в 11:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "34-летнего мужчину в Харькове подозревают в мошенничестве. Правоохранители выяснили, что он торговал в интернете товаром, которого у него не было.".