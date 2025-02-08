Торговал несуществующими Starlink: мужчина в Харькове получил подозрение

34-летнего мужчину в Харькове подозревают в мошенничестве. Правоохранители выяснили, что он торговал в интернете товаром, которого у него не было.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигурант разместил на известной интернет-платформе объявление о продаже спутникового терминала Starlink. Стало известно, что на самом деле такого товара у него не было.

«Злоумышленник оценил один комплект в 18 тысяч гривен, намеренно занижая стоимость, чтобы привлечь потенциальных покупателей», — отметили в полиции.

Правоохранители рассказали, что жертвой вероятного мошенника стала женщина. Она, говорят, заказали несколько комплектов Starlink и перечислили деньги на счет мужчины.

«Получив средства, мужчина не отправил товар и перестал выходить на связь», — добавили в полиции.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Если вину докажут, ему грозит ограничение свободы до трех лет.