Торговал несуществующими Starlink: мужчина в Харькове получил подозрение
34-летнего мужчину в Харькове подозревают в мошенничестве. Правоохранители выяснили, что он торговал в интернете товаром, которого у него не было.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигурант разместил на известной интернет-платформе объявление о продаже спутникового терминала Starlink. Стало известно, что на самом деле такого товара у него не было.
«Злоумышленник оценил один комплект в 18 тысяч гривен, намеренно занижая стоимость, чтобы привлечь потенциальных покупателей», — отметили в полиции.
Правоохранители рассказали, что жертвой вероятного мошенника стала женщина. Она, говорят, заказали несколько комплектов Starlink и перечислили деньги на счет мужчины.
«Получив средства, мужчина не отправил товар и перестал выходить на связь», — добавили в полиции.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Если вину докажут, ему грозит ограничение свободы до трех лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Starlink, мошенник, полиция, товар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2025 в 11:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "34-летнего мужчину в Харькове подозревают в мошенничестве. Правоохранители выяснили, что он торговал в интернете товаром, которого у него не было.".