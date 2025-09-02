До +30, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 3 сентября

В среду, 3 сентября, в Харькове и области небольшая облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры покажут от 13 до 15 градусов, днем – от 26 до 28, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – от 13 до 18 градусов, дневная – от 25 до 30.

Ветер северный – 7-12 м/с.

«К западу и востоку от Украины проходят влажные атмосферные фронты. А Украина принадлежит и будет принадлежать завтра области высокого атмосферного давления, антициклону! Поэтому завтра, 3 сентября, повсюду в Украине ожидается сухая солнечная погода», – пишет синоптик Наталья Диденко.

