Live
  • Вт 02.09.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.47

До +30, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 3 сентября

Погода 19:40   02.09.2025
Елена Нагорная
До +30, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 3 сентября

В среду, 3 сентября, в Харькове и области небольшая облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры покажут от 13 до 15 градусов, днем – от 26 до 28, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – от 13 до 18 градусов, дневная – от 25 до 30.

Ветер северный – 7-12 м/с.

«К западу и востоку от Украины проходят влажные атмосферные фронты. А Украина принадлежит и будет принадлежать завтра области высокого атмосферного давления, антициклону! Поэтому завтра, 3 сентября, повсюду в Украине ожидается сухая солнечная погода», – пишет синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Второй день подряд жара в Харькове бьет рекорды

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Все было по согласию: 19-летнему жителю Харьковщины вменяют интим с 15-летней
Все было по согласию: 19-летнему жителю Харьковщины вменяют интим с 15-летней
02.09.2025, 18:25
Новости Харькова — главное 2 сентября: рекордная жара, семь погибших в августе
Новости Харькова — главное 2 сентября: рекордная жара, семь погибших в августе
02.09.2025, 17:33
Проследил от банкомата: рецидивист душил 80-летнюю харьковчанку из-за 3 тысяч
Проследил от банкомата: рецидивист душил 80-летнюю харьковчанку из-за 3 тысяч
02.09.2025, 18:53
«Сделали не для галочки»: Терехов вручил специальные «Карточки харьковчанина»
«Сделали не для галочки»: Терехов вручил специальные «Карточки харьковчанина»
02.09.2025, 19:20
Второй день подряд жара в Харькове бьет рекорды
Второй день подряд жара в Харькове бьет рекорды
02.09.2025, 10:20
Над ВС РФ севернее Купянска нависла угроза дальнейших контратак ВСУ — Машовец
Над ВС РФ севернее Купянска нависла угроза дальнейших контратак ВСУ — Машовец
02.09.2025, 20:43

Новости по теме:

19:40
До +30, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 3 сентября
19:20
«Сделали не для галочки»: Терехов вручил специальные «Карточки харьковчанина»
18:53
Проследил от банкомата: рецидивист душил 80-летнюю харьковчанку из-за 3 тысяч
18:25
Все было по согласию: 19-летнему жителю Харьковщины вменяют интим с 15-летней
17:55
Задоренко: десятки российских ДРГ пытались проникнуть на Харьковщину в августе

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «До +30, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 3 сентября»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2025 в 19:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 3 сентября, в Харькове и области небольшая облачность, без осадков. ".