До +30, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 3 вересня

У середу, 3 вересня, у Харкові та області невелика хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри покажуть від 13 до 15 градусів, вдень – від 26 до 28, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 13 до 18 градусів, денна – від 25 до 30.

Вітер північний – 7-12 м/с.

“На захід та на схід від України гуляють вологі атмосферні фронти. А Україна належить і належатиме завтра області високого атмосферного тиску, антициклону! Тому завтра, 3 вересня, повсюди в Україні очікується суха сонячна погода”, – пише синоптикиня Наталка Діденко.