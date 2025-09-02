До +30, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 3 вересня
У середу, 3 вересня, у Харкові та області невелика хмарність, без опадів.
У Харкові вночі термометри покажуть від 13 до 15 градусів, вдень – від 26 до 28, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 13 до 18 градусів, денна – від 25 до 30.
Вітер північний – 7-12 м/с.
“На захід та на схід від України гуляють вологі атмосферні фронти. А Україна належить і належатиме завтра області високого атмосферного тиску, антициклону! Тому завтра, 3 вересня, повсюди в Україні очікується суха сонячна погода”, – пише синоптикиня Наталка Діденко.
Читайте також: Другий день поспіль спека у Харкові б’є рекорди
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «До +30, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 3 вересня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2025 в 19:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 3 вересня, у Харкові та області невелика хмарність, без опадів. ".