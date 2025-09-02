Live
  • Вт 02.09.2025
  • Харків  +24°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.47

До +30, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 3 вересня

Погода 19:40   02.09.2025
Олена Нагорна
До +30, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 3 вересня

У середу, 3 вересня, у Харкові та області невелика хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри покажуть від 13 до 15 градусів, вдень – від 26 до 28, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 13 до 18 градусів, денна – від 25 до 30.

Вітер північний – 7-12 м/с.

На захід та на схід від України гуляють вологі атмосферні фронти. А Україна належить і належатиме завтра області високого атмосферного тиску, антициклону! Тому завтра, 3 вересня, повсюди в Україні очікується суха сонячна погода”, – пише синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також: Другий день поспіль спека у Харкові б’є рекорди

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Над ЗС РФ північніше Куп’янська нависла загроза нових контратак ЗСУ – Машовець
Над ЗС РФ північніше Куп’янська нависла загроза нових контратак ЗСУ – Машовець
02.09.2025, 20:43
До +30, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 3 вересня
До +30, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 3 вересня
02.09.2025, 19:40
Новини Харкова — головне 2 вересня: рекордна спека, семеро загиблих у серпні
Новини Харкова — головне 2 вересня: рекордна спека, семеро загиблих у серпні
02.09.2025, 17:33
«Зробили не для галочки»: Терехов вручив спеціальні «Картки харків’янина»
«Зробили не для галочки»: Терехов вручив спеціальні «Картки харків’янина»
02.09.2025, 19:20
Простежив від банкомата: рецидивіст душив 80-річну харків’янку заради 3 тисяч
Простежив від банкомата: рецидивіст душив 80-річну харків’янку заради 3 тисяч
02.09.2025, 18:53
Усе було за згодою: 19-річному жителю Харківщини закидають інтим з 15-річною
Усе було за згодою: 19-річному жителю Харківщини закидають інтим з 15-річною
02.09.2025, 18:25

Новини за темою:

19:40
До +30, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 3 вересня
19:20
«Зробили не для галочки»: Терехов вручив спеціальні «Картки харків’янина»
18:53
Простежив від банкомата: рецидивіст душив 80-річну харків’янку заради 3 тисяч
18:25
Усе було за згодою: 19-річному жителю Харківщини закидають інтим з 15-річною
17:55
Задоренко: десятки російських ДРГ намагалися проникнути на Харківщину в серпні

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «До +30, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 3 вересня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2025 в 19:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 3 вересня, у Харкові та області невелика хмарність, без опадів. ".