Днем возможны дождь и гроза. Прогноз погоды на 8 сентября в Харькове и области

Погода 19:50   07.09.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на завтра, 8 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области днем ​​может быть небольшой кратковременный дождь. Погода будет облачной.
Также местами возможна гроза⚡️.
Ветер прогнозируют северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17°, днем ​​прогреется до 23 – 28°.

В Харькове днем ​​прогнозируют небольшой кратковременный дождь. 🌧
Ветер ожидают северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 14 – 16°, днем ​​столбик термометра поднимется до 24 – 26°.

Автор: Оксана Якушко
