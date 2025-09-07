Днем возможны дождь и гроза. Прогноз погоды на 8 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 8 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области днем ​​может быть небольшой кратковременный дождь. Погода будет облачной.

Также местами возможна гроза⚡️.

Ветер прогнозируют северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17°, днем ​​прогреется до 23 – 28°.

В Харькове днем ​​прогнозируют небольшой кратковременный дождь. 🌧

Ветер ожидают северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14 – 16°, днем ​​столбик термометра поднимется до 24 – 26°.