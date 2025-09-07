Днем возможны дождь и гроза. Прогноз погоды на 8 сентября в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 8 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области днем может быть небольшой кратковременный дождь. Погода будет облачной.
Также местами возможна гроза⚡️.
Ветер прогнозируют северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17°, днем прогреется до 23 – 28°.
В Харькове днем прогнозируют небольшой кратковременный дождь. 🌧
Ветер ожидают северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 14 – 16°, днем столбик термометра поднимется до 24 – 26°.
Дата публикации материала: 7 сентября 2025 в 19:50;
