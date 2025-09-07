Вдень можливі дощ і гроза. Прогноз погоди на 8 вересня у Харкові й області

Live
Погода 19:50   07.09.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на завтра, 8 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вдень можливий невеликий короткочасний дощ🌧. Погода буде хмарною.

Також місцями ймовірна гроза⚡️.

Вітер прогнозують північно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень прогріється до 23 – 28°.

 

У Харкові вдень прогнозують невеликий короткочасний дощ.🌧

Вітер очікують північно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 14 – 16°, вдень стовпчик термометра підніметься до 24 – 26°.

Автор: Оксана Якушко
