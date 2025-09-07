Вдень можливі дощ і гроза. Прогноз погоди на 8 вересня у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 8 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вдень можливий невеликий короткочасний дощ🌧. Погода буде хмарною.
Також місцями ймовірна гроза⚡️.
Вітер прогнозують північно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень прогріється до 23 – 28°.
У Харкові вдень прогнозують невеликий короткочасний дощ.🌧
Вітер очікують північно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 14 – 16°, вдень стовпчик термометра підніметься до 24 – 26°.
