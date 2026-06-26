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Пьяный водитель «копейки» протаранил дом на Харьковщине (фото)

Происшествия 21:59   26.06.2026
Елена Нагорная
Пьяный водитель «копейки» протаранил дом на Харьковщине (фото)

В городе Берестин 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101 протаранил жилой дом. ДТП произошло 25 июня на улице Малой Садовой.

По предварительным данным правоохранителей, во время движения задним ходом водитель не справился с управлением и въехал в здание, в результате чего домовладение получило повреждения, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

При общении с водителем полицейские заметили явные признаки опьянения. Освидетельствование на месте подтвердило догадки правоохранителей — прибор показал 2,35 промилле алкоголя, что почти в 12 раз превышает допустимую норму. Кроме того, у мужчины не было при себе документов или же он просто отказался их предъявить.

На нарушителя составили три административных протокола: за управление в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП), за езду без документов (ч. 1 ст. 126 КУоАП) и за совершение ДТП (ст. 124 КУоАП).

Как сообщала МГ «Объектив», 16-летнего парня, который управлял автомобилем, остановили в Берестинской громаде на Харьковщине.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2026 в 21:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Берестин 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101 протаранил жилой дом. ДТП произошло 25 июня на улице Малой Садовой.".