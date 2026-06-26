П’яний водій «копійки» врізався в будинок на Харківщині (фото)

У місті Берестин 62-річний водій автомобіля ВАЗ-2101 протаранив житловий будинок. ДТП сталася 25 червня на вулиці Малій Садовій.

За попередніми даними правоохоронців, під час руху заднім ходом водій не впорався з керуванням та в’їхав у будівлю, внаслідок чого домоволодіння зазнало пошкоджень, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час спілкування з керманичем поліцейські помітили явні ознаки сп’яніння. Огляд на місці підтвердив здогадки правоохоронців — прилад показав 2,35 проміле алкоголю, що майже в 12 разів перевищує допустиму норму. Крім того, чоловік не мав при собі документів або ж просто відмовився їх пред’явити.

На порушника склали три адміністративні протоколи: за керування у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП), за їзду без документів (ч. 1 ст. 126 КУпАП) та за спричинення ДТП (ст. 124 КУпАП).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 16-річного хлопця, який керував автомобілем, зупинили у Берестинській громаді на Харківщині.