Live

П’яний водій «копійки» врізався в будинок на Харківщині (фото)

Події 21:59   26.06.2026
Олена Нагорна
П’яний водій «копійки» врізався в будинок на Харківщині (фото)

У місті Берестин 62-річний водій автомобіля ВАЗ-2101 протаранив житловий будинок. ДТП сталася 25 червня на вулиці Малій Садовій.

За попередніми даними правоохоронців, під час руху заднім ходом водій не впорався з керуванням та в’їхав у будівлю, внаслідок чого домоволодіння зазнало пошкоджень, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час спілкування з керманичем поліцейські помітили явні ознаки сп’яніння. Огляд на місці підтвердив здогадки правоохоронців — прилад показав 2,35 проміле алкоголю, що майже в 12 разів перевищує допустиму норму. Крім того, чоловік не мав при собі документів або ж просто відмовився їх пред’явити.

На порушника склали три адміністративні протоколи: за керування у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП), за їзду без документів (ч. 1 ст. 126 КУпАП) та за спричинення ДТП (ст. 124 КУпАП).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 16-річного хлопця, який керував автомобілем, зупинили у Берестинській громаді на Харківщині.

Читайте також: Дев’ять днів тіло пролежало у полі: вбивство сталося на Харківщині

Автор: Олена Нагорна

Популярно

П’яний водій «копійки» врізався в будинок на Харківщині (фото)
П’яний водій «копійки» врізався в будинок на Харківщині (фото)
26.06.2026, 21:59
Заробіток на кістках: із квартири-смітника у Харкові врятували замучених собак
Заробіток на кістках: із квартири-смітника у Харкові врятували замучених собак
26.06.2026, 20:34
Найдорожчі помилки власників розпашних воріт – чого слід уникати під час встановлення та експлуатації
Найдорожчі помилки власників розпашних воріт – чого слід уникати під час встановлення та експлуатації
26.06.2026, 21:12
У Харкові — «приліт» FPV-дрона по території АЗС: рятувальники гасили пожежу
У Харкові — «приліт» FPV-дрона по території АЗС: рятувальники гасили пожежу
26.06.2026, 19:16
10 тис. доларів за фіктивну інвалідність: силовики викрили військового лікаря
10 тис. доларів за фіктивну інвалідність: силовики викрили військового лікаря
26.06.2026, 21:23
Вдень можливий дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 27 червня
Вдень можливий дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 27 червня
26.06.2026, 19:41

Новини за темою:

26.06.2026
10 тис. доларів за фіктивну інвалідність: силовики викрили військового лікаря
26.06.2026
Заробіток на кістках: із квартири-смітника у Харкові врятували замучених собак
26.06.2026
Вдень можливий дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 27 червня
26.06.2026
Затримали в лісі: молодому хлопцю на Харківщині загрожує тюрма
26.06.2026
Нова Північна Салтівка за 35 млн євро: Терехов презентував проєкт у Польщі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «П’яний водій «копійки» врізався в будинок на Харківщині (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2026 в 21:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Берестин 62-річний водій автомобіля ВАЗ-2101 протаранив житловий будинок. ДТП сталася 25 червня на вулиці Малій Садовій.".