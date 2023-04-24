Завершить войну можно только возвращением границ 1991 года — Буданов

Завершить эту войну можно исключительно одним путем – это возвращением границ в любой форме, но границ наших образца 91 года. Невозможно, нереально уже завершить эту войну без решения территориальных проблем. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-то часть территорий.