Завершить войну можно только возвращением границ 1991 года — Буданов
Завершить эту войну можно исключительно одним путем – это возвращением границ в любой форме, но границ наших образца 91 года. Невозможно, нереально уже завершить эту войну без решения территориальных проблем. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-то часть территорий.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 11:20;
Корреспондент Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завершить эту войну можно исключительно одним путем – это возвращением границ в любой форме, но границ наших образца 91 года.…".