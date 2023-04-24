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Завершить войну можно только возвращением границ 1991 года — Буданов

Политика 11:20   24.04.2023
Кирилл Буданов
начальник ГУР Минобороны Украины
Завершить войну можно только возвращением границ 1991 года — Буданов

Завершить эту войну можно исключительно одним путем – это возвращением границ в любой форме, но границ наших образца 91 года. Невозможно, нереально уже завершить эту войну без решения территориальных проблем. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-то часть территорий.

Автор: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины

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  • Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 11:20;

    • Корреспондент Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завершить эту войну можно исключительно одним путем – это возвращением границ в любой форме, но границ наших образца 91 года.…".